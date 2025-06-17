İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, örgütün liderliğini yurtdışında bulunan Uğurcan Gündoğmuş’un yaptığı belirtildi.
Emniyet ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, örgüt üyelerinin çalıntı araç ve motosikletlerle, kask takarak gerçekleştirdikleri 11 silahlı eyleme karıştığı belirlendi.
Şüpheliler hakkında "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "İş yeri kurşunlama", "El bombalı saldırı" ve "Vahim silah bulundurma" suçlarından işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. 22 şüphelinin ise halihazırda başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Ayrıca 4 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.