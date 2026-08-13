12 Ağustos’ta gerçekleşen ve dünyanın farklı noktalarında büyük ilgiyle takip edilen tam Güneş tutulmasının en etkileyici duraklarından biri İzlanda oldu. Ay’ın Güneş’in önüne tamamen yerleşmesiyle çevredeki ışık hızla azaldı ve kısa süre içinde geceyi andıran bir görüntü oluştu.

REYKJAVİK'TE KALABALIKLAR TOPLANDI

Başkent Reykjavik'te bulutlu havaya rağmen çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için açık alanlarda bir araya geldi. Tam tutulma anının başlamasıyla kalabalık büyük coşku yaşadı. Reykjavik'te tam tutulma yaklaşık 1 dakika sürerken İzlanda'nın bazı batı bölgelerinde karanlık 2 dakikadan uzun devam etti.

Tutulmayı izlemek için dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişi de İzlanda'ya geldi. Etkinlik öncesinde nadir gökyüzü olayı nedeniyle ülkeye 80 bine kadar ziyaretçinin gelmesi bekleniyordu.

GÜNEŞ YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Tutulma sırasında kaydedilen görüntülerde gökyüzünün kısa sürede karardığı, tam tutulmanın ardından ise gün ışığının hızla geri döndüğü görülüyor. Güneş'in Ay'ın diğer tarafından yeniden belirmesiyle İzlanda'daki kısa süreli karanlık sona erdi.

İzlanda'da büyük ilgi gören tutulma, ülkenin batı kıyılarını dünyanın farklı noktalarından gelen gökyüzü meraklılarının buluşma noktalarından birine dönüştürdü.

DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDAN İZLENDİ

12 Ağustos’taki tutulma yalnızca İzlanda ile sınırlı kalmadı. Tam tutulma hattı Grönland ve İspanya’nın kuzeyinden de geçerken, Avrupa’nın büyük bölümünde Güneş’in bir kısmının Ay tarafından örtüldüğü parçalı tutulma gözlemlendi.

Tam tutulmanın en dikkat çekici noktalarından biri Grönland oldu. Ay’ın Güneş’i tamamen kapattığı bölgelerde gündüz kısa süreliğine karanlığa dönerken, İspanya da Avrupa’da bu gökyüzü olayının en iyi izlenebildiği ülkeler arasında yer aldı.

Tutulmanın tam evresi yalnızca dar bir hat üzerinden görülebildi. Bu hattın dışında kalan Kuzey Amerika’nın bazı kesimleri, Avrupa ve Afrika’nın batısındaki geniş bir bölgede ise parçalı Güneş tutulması izlendi. Böylece milyonlarca kişi aynı gün farklı oranlarda da olsa gökyüzündeki bu değişime tanıklık etti.

Bir sonraki tam Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek. Bu kez tam tutulma hattı Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerinden geçecek ve bazı bölgelerde karanlık 6 dakikadan uzun sürecek.