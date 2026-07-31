2017 yılında KPSS ile Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne memur olarak atanan Şemsettin Demir, aynı dönemde kazandığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini de aksatmadan sürdürdü. Gece zabıta olarak görev yapan Demir, gündüz ise tıp eğitimine devam ederek altı yılın sonunda mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından girdiği KPSS'de yüksek puan alan Demir, Hakkari'nin Şemdinli Devlet Hastanesi'ne doktor olarak atandı. Başarısı dolayısıyla Kızıltepe Belediyesi'nde kendisi için veda ve tebrik programı düzenlendi.

ÜNİFORMAYI ÇIKARTIP ÖNLÜĞÜ GİYDİ

Törende, yıllarca görev yaptığı zabıta üniformasını çıkaran Şemsettin Demir'e Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek tarafından beyaz doktor önlüğü giydirildi ve boynuna stetoskop takıldı. Demir, belediye binasından doktor önlüğüyle ayrılarak yeni mesleğine ilk adımını simgesel olarak attı.

"SAĞLIK ALANINDA HİZMET VERECEĞİZ"

Görev yaptığı süre boyunca çalışma arkadaşlarının ve yöneticilerinin desteğini hissettiğini belirten Demir, hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2017 yılında zabıta memuru olarak göreve başladığını hatırlatan Demir, gece vardiyasında çalışırken tıp fakültesini tamamladığını belirterek, kendisine destek veren belediye yönetimine ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Önümüzdeki hafta Şemdinli Devlet Hastanesi'nde göreve başlayacağını ifade eden Demir, "Artık sağlık alanında elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek ise Şemsettin Demir'in başarısının örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Hem çalışıp hem de eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor olarak atanması bizleri son derece mutlu etti. Bu başarı, azim ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.