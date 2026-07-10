İstanbul'da hem taksicilik yapan hem de sinema oyunculuğu ile tanınan Emin Balcı, Çekmeköy'de yaşadığı olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Balcı, aracına aldığı yolcunun kendisine saldırdığını öne sürerek darp raporu aldı.

OYUNCU EMİN BALCI'NIN TAKSİDE YAŞADIĞI OLAY

İddiaya göre olay, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Taksiye binen yolcu ile Balcı arasında, yolcunun kendisini tacizle suçlaması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yolcunun küfür ve hakaret ettiği, araç içerisindeki evrakları dağıttığı ve taksiyi ele geçirerek kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Balcı'nın iddiasına göre şüpheli, araçta bulunan taksimetre ve POS cihazına da zarar verdi. Olay sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, taksinin araç içi kamera görüntülerinin de inceleneceği öğrenildi.

Yaşanan arbede sırasında çevredekilerden yardım isteyen Balcı, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BİBER GAZI SIKTI, ARACI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI' İDDİASI

Balcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Herkes camlara çıktı, video çekti. Araç içindeki kamera kayıtlarını emniyet güçleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep etti. Kaval kemiğime tekmeler attı ve şişlik oluştu. Yolcu biber gazı sıktı. Aracın içindeki taksimetreyi, aynayı ve POS cihazını kırdı. Aracın içine ve dışına tekmeler attı. Şoför koltuğuna oturarak aracı kaçırmaya çalıştı. Alkollü ya da madde etkisi altında olduğunu düşünmüyorum."

Balcı ayrıca, taksimetre ücretinin 230 lira tuttuğunu, yolcunun önce 200 lira verdiğini, kalan 30 lirayı istemesi üzerine ise 200 lira daha uzattığını söyledi. 170 lira para üstü verdiği sırada arka koltuktan saldırıya uğradığını iddia etti.

TAKSİ KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINACAK

Öte yandan, taksilerde bulunan araç içi kamera kayıtlarının şikayet durumlarında ilgili kurumlardan talep edilerek delil olarak kullanılabildiği belirtildi.

Çiftten değil, olayla ilgili taraflardan herhangi bir resmi açıklama bulunmazken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

OYNADIĞI DİZİLER RETYİNG REKORTMENİYDİ

Emin Balcı'nın oynadığı diziler şu şekilde:

Alparslan: Büyük Selçuklu

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi

Mehmed: Fetihler Sultani