Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, Dubai'de romantik bir tatil geçiriyor. Çölün ortasından şehir merkezine uzanan tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, takipçilerini de yolculuklarına ortak etti.
ÇÖLDEN ŞEHİR MERKEZİNE
Yıldız Çağrı Atiksoy, Dubai'den yaptığı paylaşımın altına “Çöl gökyüzünden şehir merkezindeki gecelere” notunu düştü. Gün boyunca çöl safarisinin keyfini çıkaran oyuncu, gece saatlerinde ise şehir merkezinden fotoğraflarını paylaştı.
Berk Oktay da tatilden kendi sosyal medya hesabından kareler yayınladı. Oyuncunun elinde bir şahinle verdiği poz ise dikkat çekti. Fotoğraf 20 binden fazla beğeni aldı.
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DUBAİ'DE ROMANTİK TATİL
Gündüz çöl safarisi yapan, geceleri Dubai'nin hareketli şehir hayatını yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, tatillerinden paylaştıkları karelerle birlikte keyifli vakit geçirdiklerini gösterdi.
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