Edirne'de gün içinde meydana gelen olay, görenlerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, çıplak vaziyette şehir merkezinde sokağa çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Aniden yoldan geçen başka bir kadına saldıran kadın, yere düşürdüğü kişiyi sürüklemeye başladı.

OLAY YERİNDE DAKİKALARCA SÜREN GERGİNLİK

Çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale ederek saldırgan kadını durdurmaya çalıştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bazı kişiler saldırgan kadına tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Yaşanan gerginlik, olay yerinde dakikalar boyunca devam etti.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLERİ VATANDAŞLAR KAYDA ALDI

Olay anı, çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Görüntülerde, çıplak kadının saldırdığı kişinin üzerine oturduğu ve çevredekilerin araya girerek müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelerek taraflara müdahale ettiği ve olayın daha fazla büyümesini önlediği öğrenildi.