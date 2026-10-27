Gazeteci Fatih Altaylı, YENİ Parti milletvekili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürütülen “mal varlığını aklama” soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir kulis iddiasını gündeme taşıdı.

Altaylı, Emir Sarıgül’ün soruşturma kapsamında “itirafçı” olduğu yönündeki iddialara köşe yazısında yer verdi.

Altaylı’nın yazısında söz konusu iddiaya ilişkin bölüm şöyle:

-Eğer kulislerde ve iş çevrelerinde anlatılanlar doğruysa bu itirafçı Emir Sarıgül’den başkası değil. Bir evladın, varlığının ve hatta muhtemelen varlıklılığının nedeni olan babasına bunu yapacağına inanmak çok güç ama…

-İddialara göre Emir Sarıgül, sorgusu sırasında ailesinin parasal konuları ile ilgili çok detaylı bilgiler vermiş ve soruşturmayı yürüten savcıların işini çok kolaylaştırmış.

-Bir anlamda 'kendini de yakacak' bu bilgileri niye paylaştığı ise 'babasına karşı çok tepkili olmasıyla' açıklanıyor.

-Ve berbat bir Hollywood yapımı olan Family Sins’in remake’i yani yeniden yapımı bugün Türkiye’de yeniden çekiliyor.

-Orijinal filmde bir cinayet söz konusuydu, Türk versiyonunda anlatılanlar ve konuşulanlar doğru ise bir rezalet.

EMİR SARIGÜL İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emir Sarıgül’ün soruşturma kapsamında itirafçı olduğu yönündeki haber medyada geniş yer bulurken, yargı kaynaklarından yapılan açıklamada bu iddianın gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.