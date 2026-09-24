Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sunumuyla ekrana gelen programda Türkiye ve dünyadan gelişmeler; siyaset, ekonomi, gündem, gazete manşetleri ve sokağın sesiyle birlikte ele alınıyor. Günün öne çıkan başlıklarının yanı sıra, siyasetten sanata, ekonomiden toplumsal yaşama farklı alanlardan önemli isimler de programa konuk oluyor.

Programın ilk günlerinden itibaren Özgür Özel, Erkan Baş ve Müsavat Dervişoğlu gibi siyasi parti liderleri, gündemin sıcak başlıklarını Günaydın Türkiyem'de Sözcü Televizyonu ekranında değerlendirdi. Liderlerin canlı yayında yaptığı açıklamalar ve verdiği mesajlar, programın ardından tüm Türkiye'de geniş biçimde yankı buldu.

Günaydın Türkiyem’in dikkat çeken konukları yalnızca siyasetçilerle sınırlı kalmadı elbette. Sanatçı Karsu da, Eğitimci Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin de programın konukları arasında yer alarak izleyiciyle farklı bir buluşmaya imza attı. Böylece program, sabah saatlerinde yalnızca siyasi gündemi aktaran bir yayın olmaktan çıkarak kültür-sanat, yaşam ve toplumun farklı alanlarından konuları da ekranına taşıdı.

Programın bir diğer dikkat çeken özelliği ise haber değeri taşıyan özel bilgilerin ve flaş gelişmelerin canlı yayında gündeme gelmesi. İsmail Kçükkaya'nın canlı yayın deneyimi ve haberciliğe verdiği yılları, haber merkezinin dinamik yapısıyla birleşerek Günaydın Türkiyem’in farkını ortaya koydu... Kısa sürede sabah kuşağının en çok izlenen yayınlarından biri haline gelen “Günaydın Türkiyem”, güçlü konukları, canlı yayındaki özel açıklamaları ve günün gündemini farklı başlıklarıyla ele alan yayın çizgisiyle izleyicinin güne başladığı ekranlardan biri olmayı başardı.

İsmail Küçükkaya farkıyla Günaydın Türkiyem, siyasetten ekonomiye, son dakikalardan kültür-sanata uzanan geniş içeriğiyle hafta içi her sabah 08.00-11.00 saatleri arasında SÖZCÜ TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.