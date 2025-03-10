İstanbul'da yeni hafta sıcak havanın etkisiyle başladı. Yoğun yağmur ve kar yağışlarının ardından hava sıcaklıklarının 15 derecenin üzerine çıktığı İstanbul'da trafik ise adeta felç oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

D-100 kara yolu Çağlayan mevkiisinde ve Haliç Köprüsü girişinin her iki istikametindeki trafik sebebiyle araçlar mağdur oldu.

TRAFİK YÜZDE 78

İftara için evlerine yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında kalabalık nedeniyle yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 74 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e kadar yükseldi.