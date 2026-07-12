Santral, fotovoltaik panellerle gündüz saatlerinde elektrik üretirken, CSP bölümünde güneşten elde edilen ısı erimiş tuz içinde depolanıyor. Bu depolanan enerji, gece saatlerinde buhar türbinlerini çalıştırarak kesintisiz elektrik üretimini mümkün hale getiriyor.

ERİMİŞ TUZLA SAATLERCE ENERJİ DEPOLUYOR

Proje, yaklaşık 900 megavat fotovoltaik güneş paneli ile 100 megavat yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemini tek tesiste buluşturuyor. Erimiş tuz teknolojisi sayesinde gün içinde depolanan ısı, güneş ışığının olmadığı saatlerde de kullanılabiliyor. Böylece yenilenebilir enerji üretimindeki en büyük sorunlardan biri olan gece kesintisi önemli ölçüde azaltılıyor.

Araştırmacılar, hibrit yapının yalnızca elektrik üretimini artırmadığını, aynı zamanda şebekeye daha istikrarlı enerji sağladığını belirtiyor. Bu sayede fosil yakıt kullanan yedek santrallere olan ihtiyaç da azalabiliyor.

YENİ NESİL GÜNEŞ SANTRALLERİNE ÖRNEK OLABİLİR

Uzmanlara göre güneş panelleri ile CSP teknolojisinin aynı tesiste birleştirilmesi, büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri için yeni bir model oluşturuyor. Gündüz üretilen enerjinin depolanarak gece de kullanılabilmesi, elektrik şebekesinin daha güvenilir çalışmasına katkı sağlayabilir.

800 BİN HANEYE YETECEK ELEKTRİK ÜRETECEK

Şirketin açıkladığı verilere göre tesis, şu ana kadar bölgesel elektrik şebekesine 6,54 milyon kilovatsaat enerji sağladı. Santral tam kapasiteyle devreye girdiğinde ise yılda yaklaşık 2,07 teravatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor. Bu üretim miktarı, yaklaşık 830 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek seviyede.

Projeyle birlikte çevresel etkilerin de önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor. Şirket, tesisin tam kapasiteye ulaştığında her yıl yaklaşık 1,63 milyon ton karbondioksit salımını önleyeceğini, ayrıca Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 95'in üzerine çıkaracağını belirtiyor.