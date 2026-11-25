Dünyada bazı bölgelerde gece kavramı ortadan kalkıyor. güneşin haftalarca hattı bazı yerlerde aylarca batmadığı bu şehirlerde insanlar uzun süre kesintisiz gün ışığı altında yaşıyor. Kutup günü olarak adlandırılan bu doğa olayı, özellikle Kuzey Kutup Dairesi çevresindeki ülkelerde görülüyor.
Norveç, İsveç, Finlandiya, Grönland ve Alaska, gece yarısı güneşinin gözlemlenebildiği başlıca bölgeler arasında yer alıyor. Dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklanan bu olay sırasında güneş, yaz mevsiminde ufkun altına inmiyor ve gece boyunca bile gökyüzünde kalmaya devam ediyor.
NORVEÇ'TE 76 GÜN BOYNCA GÜNEŞ BATMIYOR
Gece yarısı güneşinin en belirgin yaşandığı ülkelerden biri Norveç. Ülkenin kuzeyindeki Tromso, Kuzey Burnu ve Lofoten Adaları'nda Güneş yaklaşık 76 gün boyunca ufkun altına inmiyor. Svalbard'da ise bu süre daha da uzuyor. Nisan sonundan ağustos sonuna kadar Güneş hiç batmıyor.
İSVEÇ'TE 50 GÜN BOYUNCA GECE GÖRÜLMÜYOR
İsveç'in kuzeyindeki Lapland bölgesinde de yaz aylarında karanlık yaşanmıyor. Kiruna, Abisko ve Gallivare gibi yerleşimlerde mayıs sonundan temmuz ortasına kadar yaklaşık 50 gün boyunca Güneş ufkun üzerinde kalıyor.
FİNLANDİYA'DA 70 GÜNÜ AŞAN GÜN IŞIĞI
Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland bölgesinde gün ışığı haftalarca kesilmiyor. Utsjoki ve çevresindeki yerleşimlerde mayıs ortasından temmuz sonuna kadar 70 günü aşkın süre Güneş batmıyor. Rovaniemi'de de yaklaşık bir ay boyunca kesintisiz gün ışığı görülüyor.
ALASKA'DA 84 GÜN BOYUNCA GECE YAŞANMIYOR
ABD'nin Alaska eyaletindeki Utqiagvik, bu doğa olayının en uzun yaşandığı yerlerden biri. Burada Güneş mayıs ortasında doğuyor ve ağustos başına kadar batmıyor. Böylece bölgede yaklaşık 84 gün boyunca gece yaşanmıyor. Fairbanks ve Denali çevresinde ise geceler oldukça kısa ve aydınlık geçiyor.
Günün Trend Haberleri
GRÖNLAND'DA AYLARCA SÜREN AYDINLIK
Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da da yaz aylarında uzun süreli gün ışığı yaşanıyor. Kaanaak'ta güneş nisan sonundan ağustos ayına kadar ufkun altına inmiyor. Ilulissat'ta ise haziran ve temmuz aylarında yaklaşık altı hafta boyunca gece yarısı güneşi görülebiliyor.
İZLANDA VE KANADA DA BU DOĞA OLAYINA TANIKLIK EDİYOR
İzlanda'da gece yarısı güneşi özellikle Grimsey Adası'nda belirgin şekilde yaşanıyor. Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinde kalan adada haziran ayında Güneş neredeyse hiç batmıyor. Başkent Reykjavik ve ülkenin güneyinde ise geceler tamamen kararmasa da oldukça aydınlık geçiyor.
Kanada'nın Yukon, Kuzeybatı Toprakları ve Nunavut bölgeleri de kesintisiz gün ışığının görüldüğü yerler arasında bulunuyor. Nunavut'un kuzey kesimlerinde yaz gündönümü döneminde Güneş yaklaşık iki ay boyunca batmıyor.
KIŞIN TAM TERSİ YAŞANIYOR
Yaz aylarında haftalarca güneşin batmadığı bu bölgelerde kış mevsiminde ise tam tersi bir doğa olayı yaşanıyor. Kutup gecesi olarak adlandırılan bu dönemde Güneş uzun süre ufkun üzerine çıkmıyor ve bazı yerleşimlerde haftalarca karanlık hakim oluyor.
Bu sıra dışı döngünün temelinde dünyanın yaklaşık 23,5 derecelik eksen eğikliği bulunuyor. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında kutup bölgeleri yaz aylarında güneşe dönük kaldığı için gün ışığı kesilmiyor.
Kış aylarında ise aynı bölgeler güneşten uzak yöne eğildiğinden uzun karanlık dönemler ortaya çıkıyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.