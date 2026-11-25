NORVEÇ'TE 76 GÜN BOYNCA GÜNEŞ BATMIYOR

Gece yarısı güneşinin en belirgin yaşandığı ülkelerden biri Norveç. Ülkenin kuzeyindeki Tromso, Kuzey Burnu ve Lofoten Adaları'nda Güneş yaklaşık 76 gün boyunca ufkun altına inmiyor. Svalbard'da ise bu süre daha da uzuyor. Nisan sonundan ağustos sonuna kadar Güneş hiç batmıyor.

İSVEÇ'TE 50 GÜN BOYUNCA GECE GÖRÜLMÜYOR

İsveç'in kuzeyindeki Lapland bölgesinde de yaz aylarında karanlık yaşanmıyor. Kiruna, Abisko ve Gallivare gibi yerleşimlerde mayıs sonundan temmuz ortasına kadar yaklaşık 50 gün boyunca Güneş ufkun üzerinde kalıyor.