ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tarım arazilerinin genişlemesi ve hızlı kentleşme nedeniyle doğal yaşam alanlarının yüzde 95'inden fazlasını kaybeden ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan "korsak tilkileri", bir güneş enerjisi santralini mesken tuttu.

Çiftçilerin ve bölge halkının şaşkınlıkla karşıladığı bu beklenmedik "tilki istilası" üzerine bilim insanları bölgeyi yakın takibe aldı. Hayvanların santral içindeki davranışlarını inceleyen uzmanlar, doğa koruma projelerine ders olacak nitelikte, ezber bozan sonuçlara ulaştı.

TESİS DOĞAL SIĞINAĞA DÖNDÜ

Yapılan araştırmalar, temiz enerji üretilen bu dev tesislerin nesli tükenmekte olan tilkiler için adeta korunaklı birer doğal sığınağa dönüştüğünü ortaya koydu. Santralin etrafını çevreleyen güvenlik çitleri, tilkileri çakal ve kurt gibi daha büyük avcılardan korurken; güneş panellerinin oluşturduğu geniş gölgelik alanlar, kavurucu Kaliforniya sıcağında toprak sıcaklığını dengeleyerek hayvanlara serin bir yaşam alanı sundu.

Tesis içinde insan trafiğinin minimum düzeyde olması ve panellerin altında kemirgen ile böcek popülasyonunun hızla artması, sürekli yer değiştiren bu tilki türünün aradığı güvenli yuvayı ve besini aynı anda bulmasını sağladı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Ekolojistler, tilkilerin bu yapay tesisi tamamen benimseyerek içeride onlarca yeni yuva kurduklarını ve bölgeyi kalıcı yaşam alanı olarak seçtiklerini belirtiyor. Doğru tasarlanıp yönetildiğinde yenilenebilir enerji santrallerinin yaban hayatına zarar vermek yerine, nesli tehlike altındaki türlere hayata tutunmaları için ikinci bir şans sunabileceğini kanıtlayan bu olay, yeşil enerjinin doğayla nasıl uyum içinde çalışabileceğine dair dünyaya önemli bir örnek teşkil ediyor.