Artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleri, işletmeleri yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirirken, güneş enerjisi projelerinde planlama sürecinin önemi her geçen gün daha fazla gündeme geliyor.

Uzmanlara göre bir GES yatırımının başarısını yalnızca kullanılan ekipmanlar değil, yatırım öncesinde yapılan teknik ve finansal değerlendirmeler de belirliyor.

Özellikle kapasite seçimi, fizibilite çalışmaları ve uygulama sürecindeki mühendislik kararları, projenin uzun vadeli performansını doğrudan etkileyebiliyor.

KT Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Erol Değerli, “Güneş enerjisi yatırımlarında doğru planlama yapılmadığında, ilk aşamada görünmeyen hatalar yıllar boyunca verim kaybına ve ek maliyetlere neden olabiliyor” dedi.

Proje başlangıcında yapılan hatalar, yatırımın verimini düşürüyor

Sektör temsilcileri, birçok işletmenin yatırım kararını verirken yalnızca ilk kurulum maliyetlerine odaklandığını, bunun ise uzun vadede önemli kayıplara yol açabildiğini belirtiyor. Özellikle yanlış kapasite seçimi, tüketim profiline uygun olmayan sistem tasarımı ve yetersiz fizibilite çalışmaları, beklenen geri dönüş sürelerinin uzamasına neden olabiliyor.

Enerji sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Erol Değerli’ye göre, yatırım öncesinde gerçekleştirilen analizler projenin temelini oluşturuyor. Daha önce elektrik dağıtım ve perakende sektöründe üst düzey görevlerde bulunan Değerli, enerji satış ve satın alma planlamasından risk yönetimine, altyapı yatırımlarından uzun vadeli nakit akışı planlamasına kadar birçok alanda edindiği tecrübenin bugün GES projelerinde doğru kararların alınmasına katkı sağladığını ifade ediyor.

Özellikle çatı uygulamalarında statik analizlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Binanın taşıma kapasitesi yeterince incelenmeden yapılan kurulumlar, ilerleyen süreçlerde ciddi teknik sorunlara yol açabilir.

Ekipman seçimi ve finansal planlama birlikte değerlendirilmeli

Uzmanlara göre güneş enerjisi yatırımlarında verimliliği belirleyen unsurlardan biri de ekipman kalitesi. Paneller, inverterler ve taşıyıcı sistemler arasında yapılacak seçimlerin yalnızca fiyat odaklı değil, uzun vadeli performans kriterleri dikkate alınarak yapılması gerekiyor.

KT Solar Enerji bünyesinde arazi ve çatı tipi güneş enerji santrallerinin planlama ve uygulama süreçlerinde görev alan Değerli, proje maliyetlerinin doğru yönetilmesinin de yatırım başarısında kritik rol oynadığını söylüyor. Ona göre finansal planlama, mühendislik süreçlerinden ayrı düşünülmemeli; yatırımın ilk gününden itibaren bakım giderleri, üretim hedefleri ve geri dönüş süresi birlikte değerlendirilmeli.

Uzmanlar, Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarına olan ilginin artmaya devam edeceğini öngörürken, başarılı projelerin ortak noktasının doğru planlama ve kapsamlı analiz süreçleri olduğuna dikkat çekiyor. Sektördeki uygulamalar da gösteriyor ki, yatırımın başlangıç aşamasında yapılan doğru tercihler, sistemlerin yıllar boyunca yüksek verimle çalışmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.