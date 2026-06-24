Phosgo Go 5 Ultra’yı pazardaki rakiplerinden ayıran en çarpıcı mühendislik başarısı, tekerlek jantlarına entegre edilmiş yüksek verimli güneş panelleri. Sıradan e-bisikletlerin aksine bu sistem; sadece park halindeyken değil, siz hareket halindeyken de gün ışığını elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.

DÜNYANIN İLK GĞNEŞ ENERJİLİ BİSİKLETİ

Dünya çapında üretilen ilk güneş enerjisi ile çalışan bisiklet olan Phosgo Go 5Ultra için teknik özellikler ve kapasite bilgileri açıklandı. Elektrikli bisiklet pazarına yeni bir soluk kazandırması beklenen modelin satışında

-Sürekli Desteklenen Batarya: Jantlardaki paneller, 720 Wh kapasiteli devasa bataryayı gün boyu kesintisiz olarak besliyor.

-Menzil Canavarı: Gelişmiş şarj teknolojisi ve maksimum enerji verimliliği sayesinde Go 5 Ultra, tek bir dolumla 193 kilometreye varan inanılmaz bir menzil sunuyor.

-Ağırlık ve Yapı: Gövde mimarisinde barındırdığı güneş panelleri ve gelişmiş donanımlar sebebiyle bisikletin toplam ağırlığı 36 kg olarak açıklandı. Priz arama zorunluluğunu ortadan kaldıran bu yapı, özellikle uzun menzilli turlar ve şehir içi günlük komütler için benzersiz bir özgürlük vadediyor.

BÖLGESEL YASALARA UYGUN İKİ FARKLI MOTOR

Phosgo, küresel pazarlardaki hız ve güç regülasyonlarını göz önünde bulundurarak Go 5 Ultra’yı iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuyor. Her iki versiyonda da sürüş koşullarına ve yolun eğimine göre seçilebilen 5 farklı pedal destek modu yer alıyor.

PERFORMANS ODAKLI ABD VERSİYONU

Motor: Bafang 750W orta tahrikli (mid-drive) motor

Tepe Gücü & Tork: 910W tepe gücü ve 150 Nm tork

Azami Hız: 45 km/sa

YASALARA UYGUN AVRUPA VERSİYONU

Motor: Bafang M430 250W motor

Tork: 120 Nm tork üretimi

Azami Hız: 25 km/sa (Yasal sınırlandırmalı)

YAPAY ZEKA VE AKILLI GÜVENLİK DONANIMLARI

Go 5 Ultra, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda tekerlekler üzerindeki bir akıllı bilgisayar. Güvenlik ve bağlantı teknolojilerinde en üst segment donanımlar standart olarak sunuluyor:

Gelişmiş Güvenlik: Hırsızlığa karşı korumalı alarm sistemi, olası kazaları anında algılayan düşme algılama sensörü ve akıllı telefon üzerinden uzaktan kilitleme desteği.

Yapay Zeka Destekli Asistan: Sürüş esnasında sesli komutlarla kontrol imkanı tanıyan entegre yapay zeka asistanı.

Maksimum Enerji Kontrolü: Güneş panellerinden gelen akımı en verimli şekilde bataryaya aktaran MPPT (Maximum Power Point Tracking) şarj kontrol ünitesi.

Sürekli Bağlantı: Konum takibi ve anlık veri aktarımı için dahili GPS, 4G ve Bluetooth bağlantı desteği.

PHOSGO GO 5 ULTRA ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Geleceğin mikro mobilite teknolojilerini günümüz dünyasına taşıyan Phosgo Go 5 Ultra, 6000 dolar seviyesindeki premium satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu teknoloji harikası güneş enerjili elektrikli bisiklet, 27 Temmuz tarihinde küresel pazarda resmi olarak satışa sunulacak.