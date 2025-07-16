Yaz aylarında güneş gözlüğünü saçların arasına toka gibi yerleştirmek, özellikle gençler arasında neredeyse bir stil ifadesi haline geldi ancak uzmanlar bu alışkanlığın hem gözlüğünüz hem de sağlığınız açısından düşündüğünüzden daha fazla risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

CAMLAR DEFORME OLUYOR, GÖZ KORUMASI AZALIYOR

Gözlük çerçevesini sık sık saçlarınıza takmak, özellikle plastik yapılı modellerde zamanla esnemeye ve şekil bozukluklarına neden oluyor. Bu da camların açısını değiştirerek, UV ışınlarına karşı etkinliğini azaltıyor. Üstelik saçtaki yağ ve bakım ürünleri camlara bulaştığında görüş netliğini düşürebiliyor.

Amerikan Optometri Derneği'nden optometrist Dr. Laura Bennett, "Gözlüğü saçın üstünde taşımak sadece yapısal deformasyona yol açmaz, aynı zamanda gözlük camlarının UV filtre performansını da düşürebilir. Bu da gözlerinizi zararlı ışınlara karşı savunmasız bırakır" ifadelerini kullandı.

SAÇ DERİSİ VE CİLT SAĞLIĞI DA RİSK ALTINDA

Gözlüğün saç arasına yerleştirilmesi, özellikle metal saplı modellerde kafa derisinde tahrişe neden olabiliyor. Güneş altında ısınan metal parçalar, cilde zarar verebilecek kadar yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor.

İngiliz Dermatoloji Derneği üyesi Dr. Helen Fraser da, “Gözlük saplarının güneş altında ısınarak kafa derisiyle uzun süreli teması, mikroskobik yanıklara veya saç köklerinde iritasyona neden olabilir. Ayrıca saç boyası ve bakım ürünleriyle temas eden gözlükler, zamanla toksik reaksiyonlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ NASIL TAŞINMALI?

Gözlüğünüzü kullanmadığınız anlarda boyna asılan kayışlar, özel kılıflar ya da cebinize yerleştireceğiniz bez koruyucular tercih edebilirsiniz. Bu hem ürünün ömrünü uzatır hem de sağlığınızı korur.