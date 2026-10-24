Yarım küre biçiminde ve özel dokulu bir yüzeye sahip olan bu yenilikçi perovskit güneş hücresi, ışığın geliş açısı ne olursa olsun çok daha kararlı ve yüksek verimle elektrik üretebiliyor.

Geleneksel düz panellerde açının değişmesiyle yaşanan enerji dalgalanmalarını ve optik kayıpları önlemeyi amaçlayan bu tasarım, bilgisayar simülasyonlarında güneş ışığının yüzde 95'inden fazlasını soğurmayı başardı.

Yapılan karşılaştırmalı performans testlerinde, yeni tasarımın 0 ile 50 derece arasındaki ışık açılarında geleneksel hücrelere kıyasla yüzde 20’ye kadar daha fazla güç çıkışı sağladığı ve birim yüzey başına ortalama 28,25 mW/cm² maksimum güce ulaştığı hesaplandı.

Araştırma ekibi, yarım küre geometrisinin elektrik yüklerini daha dengeli topladığını, yüzeydeki özel dokuların ise ışığı saçarak hücre içinde daha fazla tuttuğunu belirtiyor.

Henüz laboratuvar ve simülasyon aşamasında olan bu teknolojinin, günlük hayatta yaygınlaşabilmesi için gerçek arazi koşullarındaki dayanıklılık, üretim maliyeti ve seri üretim verimliliği gibi deneysel testlerden geçmesi gerekiyor.