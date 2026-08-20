Vücutta kalsiyum emilimi, kemik sağlığı ve bağışıklık sisteminin korunması için hayati önem taşıyan D vitamini eksikliği, yetersiz güneş ışığı ve yaşam tarzı faktörleri nedeniyle sıkça yaşanıyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri verilerine göre 19-70 yaş arası yetişkinlerin günlük 600 IU, 70 yaş üzerindekilerin ise 800 IU D vitamini alması gerekiyor. Uzmanlar, güneşin yetersiz kaldığı durumlarda sofraya eklenmesi gereken gıdaları açıkladı.

MANTAR

Ultraviyole (UV) ışığa maruz kalarak yetişen mantarlar yüksek oranda D vitamini barındırıyor. Yetiştirilme şekline ve türüne bağlı olarak tek bir porsiyon mantar 50 IU ile 1000 IU arasında D vitamini desteği sağlayabiliyor.

YAĞLI BALIKLAR

Somon, gökkuşağı alabalığı, ringa, sardalya ve uskumru D vitamininin en zengin doğal kaynakları arasında yer alıyor. 85 gram pişmiş somon yaklaşık 447 IU, bir kutu sardalya ise 178 IU D vitamini içeriyor. Bu balıklar aynı zamanda omega-3 yağ asitleri açısından da büyük önem taşıyor.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SÜT

D vitamini ile takviye edilmiş bir bardak süt, yaklaşık 100 IU D vitamini ve 300 mg kalsiyum desteği sunuyor. Üründeki vitamin oranı üretim süreçlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

YUMURTA SARISI

Tek bir yumurta sarısı ortalama 20 IU D vitamini barındırıyor. Günlük ihtiyacın tamamını karşılamasa da doğal kaynaklar arasında yer alan yumurta sarısı; kolin, sağlıklı yağlar, lutein ve zeaksantin değerleriyle öne çıkıyor.

SIĞIR CİĞERİ

85 gram haşlanmış sığır ciğeri 3,4 IU D vitamini içeriyor. Diğer kaynaklara göre D vitamini oranı daha düşük olsa da yüksek protein ve A vitamini deposu olması sebebiyle beslenme listelerinde yer alıyor.