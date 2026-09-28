İngiltere’de bulunan Boulby Yeraltı Laboratuvarı, tarım için sıra dışı bir araştırmaya ev sahipliği yapıyor. Araştırmacılar, yüzeyden yaklaşık 1,1 kilometre aşağıdaki ortamda ürün yetiştirerek tarımsal üretimin yeraltında gerçekleştirilebilmesini inceliyor.

YERİN 1,1 KİLOMETRE ALTINDA ÜRÜN YETİŞTİRİYORLAR

Araştırmanın gerçekleştirildiği alan, yüzeydeki geleneksel tarım arazilerinden tamamen farklı bir ortamda bulunuyor. Ürünler doğal güneş ışığının ulaşmadığı yaklaşık 1,1 kilometrelik derinlikte yetiştiriliyor. Çalışmanın temel amacı, kontrollü yeraltı ortamlarında bitkisel üretimin gerçekleştirilebilmesini ve bu yöntemin daha büyük ölçekte uygulanma imkanını değerlendirmek.

YERALTI TARIMI NASIL YAPILIYOR?

Yerin yüzlerce metre altında doğal tarım koşulları bulunmadığı için ürünlerin ihtiyaç duyduğu ortam kontrollü sistemlerle oluşturuluyor. Araştırmacılar böylece bitkilerin yeraltındaki koşullarda yetişme sürecini takip ediyor. Deneylerden elde edilen sonuçlar, yeraltında gerçekleştirilen üretimin sürekliliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılıyor.

AMAÇ TİCARİ ÖLÇEKTE ÜRETİM

Boulby Yeraltı Laboratuvarı’ndaki çalışma yalnızca bitkilerin bu derinlikte yetişip yetişemeyeceğini belirlemeye odaklanmıyor. Araştırmanın bir diğer amacı da yöntemin ticari ölçekte uygulanabilirliğini incelemek. Bu kapsamda yeraltında ürün yetiştirmenin daha büyük üretim alanlarına taşınıp taşınamayacağı araştırılıyor. Elde edilen veriler, yöntemin gelecekteki kullanım imkanlarının değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

NEDEN YERİN ALTINDA TARIM YAPIYORLAR?

Araştırmacılar, kontrollü yeraltı ortamlarının tarımsal üretimde kullanılma potansiyelini belirlemeye çalışıyor. Boulby’deki çalışmalar da bu yöntemin teknik olarak hangi koşullarda uygulanabileceğini ortaya koymayı amaçlıyor. Yaklaşık 1,1 kilometre derinlikte sürdürülen deneyler sonucunda yeraltı tarımının ticari ölçekte kullanılabilir olup olmadığına ilişkin veriler elde edilecek.