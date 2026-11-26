Avrupa Birliği'nin de finansman desteği sağladığı projenin 36 ay sürmesi öngörülüyor. Casas em Movimento 4.0 adı verilen çalışma kapsamında inşa edilecek deneysel yapıyla elektrik ve su tüketiminin azaltılması, binaların değişen hava koşullarına uyum sağlaması ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanılması hedefleniyor.

ALT KATI SABİT KALACAK ÜST KATI DÖNECEK

İki katlı evin alt katı sabit kalırken üst katı elektrikle çalışan özel bir mekanizma sayesinde hareket edecek. Güneşin gökyüzündeki konumuna göre yön değiştirebilecek yapı, gün boyunca doğal ışıktan daha verimli yararlanacak.

Geliştirilecek taşıyıcı sistem sayesinde dört farklı yapı modülü aynı anda hareket ettirilebilecek. Böylece her bölüm için ayrı bir mekanizma kurulmasına gerek kalmadan inşaat maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Binada güneş ışığını elektriğe dönüştüren özel bir duvar da bulunacak. Ayrıca yağmur sularının toplanması ve kullanılmış suların yeniden değerlendirilmesi sağlanacak.

EVİN KONTROLÜNÜ YAPAY ZEKA ÜSTLENECEK

Proje kapsamında evin hareket mekanizmasının yanı sıra enerji ve su tüketimini yönetecek akıllı sistemler de geliştirilecek. Yapının içerisine yerleştirilecek sensörlerle sıcaklık, nem, hava kalitesi ve elektrik tüketimi sürekli takip edilecek.

Yapay zeka desteğiyle aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ihtiyaçlara göre otomatik olarak ayarlanabilecek. Böylece evin değişen hava koşullarına uyum sağlaması ve enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor.

Hareketli yapı teknolojisinin iki katlı evlerle sınırlı kalmaması hedeflenirken sistemin ilerleyen dönemde çok katlı binalarda, otellerde ve ticari yapılarda da kullanılması planlanıyor.