Ecoportal'da yayımlanan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, küresel yenilenebilir enerji pazarının ana unsuru olan güneş panelleri, sadece karbon ayak izini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kuruldukları kurak arazilerde yaşam için elverişli koşullar oluşturuyor. Özellikle Sahra Çölü’ndeki geniş ölçekli güneş enerjisi tarlaları üzerinde yapılan gözlemler, bu tesislerin bölgesel ekosistemi dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

YEREL SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞIŞLAR ARTIYOR

Çalışma verilerine göre, güneş paneli dizileri kuruldukları kum yüzeyindeki sıcaklığı önemli ölçüde düşürüyor. Panellerin gölgeleme etkisi ve zemindeki ısı değişimleri, havanın yükselme dinamiğini etkileyerek atmosferde doğal bir yoğunlaşma sürecini tetikliyor. Isınan havanın yukarı yönlü hareketi, bölgede büyük yağmur bulutlarının oluşmasına ve yağış miktarının artmasına zemin hazırlıyor.

ÇÖLLERDE "YEŞİLLENME" SÜRECİ BAŞLADI

Güneş santrallerinin yarattığı bu yeni mikro klima, bitki örtüsünün büyümesi için gereken nem ve sıcaklık dengesini sağlıyor. Araştırmacılar, devasa panel dizilerinin bulunduğu alanlarda yaşam vahalarının ortaya çıktığını ve bitki gelişiminin hızlandığını saptadı. Santrallerin sayısının artmasıyla birlikte, çölün kurak yapısının kademeli olarak "yeşillenme" sürecine girebileceği öngörülüyor.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI AZALIRKEN EKOSİSTEM CANLANIYOR

Güneş panelleri bir yandan ulusal elektrik şebekelerine olan bağımlılığı azaltıp sürdürülebilir enerji sağlarken, diğer yandan çöl ekosistemlerini biyolojik olarak canlandırıyor. Uzmanlar, yenilenebilir enerji projelerinin sadece enerji üretimi perspektifiyle değil, çevresel iyileştirme ve çölleşmeyle mücadele stratejileri kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.