Washington County’de yaşayan Moore, daha önce çiftçiliği ek iş olarak sürdürüyordu. Şimdi ise beş farklı güneş enerjisi santralinde 400 dönümden fazla, yani yaklaşık 162 hektarlık alanda koyunlarını otlatıyor. Güneş panellerinin arasındaki otları yiyen hayvanlar hem tesislerin bakımını kolaylaştırıyor hem de Moore’a düzenli gelir sağlıyor.

GÜNEŞ PANELLERİNİN ARASINI 300 KOYUN TEMİZLİYOR

Güneş enerjisi santrallerinde panellerin çevresinde büyüyen otların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Normalde makinelerle yapılan bu işlem, Moore’un çalıştığı tesislerde büyük ölçüde koyunlara bırakılıyor. Hayvanlar panellerin altına ve aralarına girerek büyüyen bitkileri tüketiyor.

Moore, koyunlarını Silicon Ranch Corporation’a ait beş güneş enerjisi sahasında otlatıyor. Şirket arazi üzerindeki bitki örtüsünü kontrol altında tutmak için çiftçilerle çalışırken, Moore da verdiği otlatma hizmeti karşılığında gelir elde ediyor. Bunun yanında yetiştirdiği hayvanlardan sağladığı gelir de devam ediyor.

Koyunların kullanılması yalnızca otların kontrol altında tutulmasını sağlamıyor. Hayvanların bıraktığı doğal gübre toprağa besin maddeleri kazandırırken, biçme makineleri ve traktörlerle yapılacak bakım ihtiyacının da azalmasını sağlıyor.

SÜRÜSÜNÜ İKİ KATINA ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Yaklaşık 300 damızlık koyuna ulaşan Moore, sürüsünü daha da büyütmeyi planlıyor. Projenin ilk aktarıldığı dönemde hedefinin koyun sayısını bir sonraki yıl yaklaşık iki katına çıkarmak olduğu belirtilmişti.

Bu sistem, aynı arazinin hem enerji üretimi hem de tarım ve hayvancılık için kullanıldığı "agrivoltaik" modelin örneklerinden biri. Moore, güneş santrallerinden elde ettiği düzenli otlatma gelirinin çiftçilikteki ekonomik dalgalanmaları azaltmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Moore’un hikayesindeki en dikkat çekici nokta ise güneş santrallerinin sağladığı bu imkan olmasaydı tam zamanlı çiftçiliğe geçmesinin ekonomik olarak mümkün olmayacağını belirtmesi. Bir dönem tamir ettiği ağır makinelerle geçimini sağlayan Moore, artık günlerini yüzlerce koyunuyla güneş panellerinin arasında geçiriyor.