Geçen kasım ayında çocukları velayetlerinden alınan ailenin davası, bireysel yaşam tercihi ile çocuk hakları arasındaki ince çizgiyi yeniden gündeme taşıdı.

Avustralya ve İngiliz kökenli aile, 2021'den beri orman içindeki taş bir evde yaşıyordu, ancak 2024 sonbaharında yaşanan bir kaza, her şeyi değiştirdi.

Tüm ailenin mantar zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılması, sosyal hizmetleri harekete geçirdi. Teknik raporlarda evin "harap" ve "küçükler için uygunsuz" olduğu belirtilirken; çocukların okula gitmemesi ve sağlık takiplerinin yapılmaması ebeveyn haklarının askıya alınmasına neden oldu.

3 Nisan 2026'da mahkemeye sunulan psikiyatrik raporlar, çocuklarda ciddi "psikolojik sıkıntı ve derin travma" belirtileri tespit etti.

Uzmanlar, annenin herhangi bir kötü muamelede bulunduğuna dair kanıt olmadığını vurgulayarak, ailenin "acil" olarak birleşmesini talep etti. Karar İtalya’yı ikiye böldü; 150 binden fazla kişi çocukların iadesi için imza verdi.

Baba Nathan, devletin şartlarına uyum sağlamak için önemli adımlar attı. Aile aşı takvimine uymaya başladı ve çocuklar Waldorf-Steiner yöntemine uygun özel bir öğretmenle derslere başladı.

Palmoli Şehir Konseyi, aileye güneş panelleri ve ısıtma sistemi olan, tüm güvenlik standartlarını karşılayan modern bir ev tahsis etti. Gözler şimdi 21 Nisan 2026'daki kritik istinaf duruşmasında.

AVRUPA'DA YÜKSELEN TREND: ŞEBEKEDEN KOPMAK

Bu hikaye sadece İtalya ile sınırlı değil. İspanya ve Portekiz, Avrupa’nın yeni "off-grid" laboratuvarlarına dönüşüyor. İklim krizi endişesi, yüksek yaşam maliyetleri ve otonomi arayışı; mühendislerden uzaktan çalışan beyaz yakalılara kadar geniş bir kitleyi kırsala çekiyor.

İspanya’da güneş paneliyle yaşamak yasal olsa da (Kraliyet Kararnamesi 244/2019), 6-16 yaş arası zorunlu eğitim ve kuyu suyu izinleri gibi bürokratik engeller "mutlak özgürlüğü" kısıtlıyor.

Trevallion-Birmingham davası, modern insanın en büyük ikilemini özetliyor: Bireysel özgürlük nereye kadar uzanır? Uzmanlar, "şebekeden kopmanın hukuktan kopmak anlamına gelmediğini" hatırlatıyor. Devletin çocukları koruma refleksi ile ailenin yaşam tarzı seçimi arasındaki bu çatışma, önümüzdeki yılların en önemli sosyal tartışmalarından biri olmaya aday.