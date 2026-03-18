Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, güneş enerjisi üretimi fosil yakıtlara kıyasla %41 daha ucuz hale geldi. Dünya genelindeki yeni enerji kapasitesinin %42'si konut ve ticari binaların çatılarından karşılanıyor. Enerji bağımsızlığı hedefleyen kullanıcılar için kış aylarında düşen verimlilik sorunu, basit bir geometri hamlesiyle çözüldü.

Enerji uzmanları, panellerin kışın güneşin en alçak konumuna göre 50-60 derecelik açıyla hizalanmasını önerdi. Bu dik açı, ışınların panele dik düşmesini sağlarken aynı zamanda kar ve kirin yüzeyde tutunmasını engelleyerek temizliği kendiliğinden sağladı.

ON YILIN SONUNDA LİDERLİK GÜNEŞİN OLACAK

Makalede paylaşılan tahminlere göre, önümüzdeki on yılın sonunda tüm yeşil enerji büyümesinin %80'i güneşten gelecek. Özellikle enerji krizinden etkilenen Avrupa ülkelerinde, çatı tipi güneş panelleri hane ekonomisini %30 oranında korudu.

Hollanda ve Ukrayna gibi ülkelerde otonom yaşam bir gelecek senaryosu olmaktan çıkıp temel ihtiyaç haline geldi. Şebekeden bağımsız yaşama eğilimi, düşük maliyetli bu küçük teknik dokunuşlarla birlikte ivme kazandı.

UV RADYASYONUNA KARŞI KIRMIZI SOĞAN KABUĞU ÇÖZÜMÜ

Turku Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, biyolojik malzemelerin panelleri ultraviyole (UV) radyasyondan koruma potansiyelini ortaya koydu. Bilim insanları, kırmızı soğan kabuğundan elde edilen doğal boyanın, paneller üzerinde şeffaf ve koruyucu bir tabaka oluşturduğunu kanıtladı.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal boşluklar nedeniyle "gerilla" yöntemiyle yapılan kurulumlar yaygınlaştı. Utah eyaleti, kompakt sistemlere resmi izin vererek kullanıcıları bağlantı ücretlerinden muaf tutan ilk eyalet olarak kayıtlara geçti.