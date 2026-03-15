Güneş panelleri, bor ve fosfor içeren ince silikon tabakaların iletken paneller arasına yerleştirilmesiyle oluşan fotovoltaik hücrelerden meydana gelir. Bu hücrelerin üzerindeki beyaz ağ yapısı, üretilen elektriğin sistemden eve aktarılmasını sağlayan iletim hatlarını oluşturur. Güneş ışığı panellere çarptığında ortaya çıkan enerji, bu iletken şebeke hatları sayesinde toplanarak kullanılabilir hale getirilir.

"PARMAKLAR" VE "BARALAR"

Panel yüzeyindeki çizgiler, kalınlıklarına göre iki farklı fonksiyonel gruba ayrılır. "Parmak" (fingers) adı verilen daha ince hatlar, fotovoltaik etkiyle açığa çıkan elektronları toplamak için yollar oluşturur. Üretilen doğru akım (DC), bu ince yollar boyunca hareket ederek güneş hücrelerinin ana toplama noktalarına ulaşır.

Izgaranın daha kalın olan hatlarına ise "bara" (busbar) adı verilir. Baralar, ince hatlardan gelen enerjiyi tek bir merkezde toplayan ana kanallar görevini görür. Bu kalın hatlar üzerinden iletilen enerji, sistemin son durağı olan invertöre ulaştırılır.

EVDE KULLANIM İÇİN ALTERNATİF AKIMA DÖNÜŞÜM ŞART

Güneş panelleri tarafından üretilen ham enerji doğru akım formundadır. Ancak modern ev düzenekleri ve elektrikli cihazlar doğru akımla çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Bu nedenle, baralar aracılığıyla toplanan enerji bir invertörden geçirilerek alternatif akıma (AC) dönüştürülür. Bu dönüşüm işlemi tamamlanmadan güneşten elde edilen elektriğin evdeki prizlerde kullanılması mümkün olmaz.