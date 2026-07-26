İngiltere'de bir hastane servisinin tamamen küle dönmesine ve onlarca okulun panelleri devre dışı bırakmasına yol açan yangınların ardından güneş panellerine ilişkin resmi risk verileri yayımlandı. İncelemeler, panellerin yangına yol açma ihtimalinin son derece düşük olduğunu, vakaların ana kaynağının ise teknolojik kusurlardan ziyade hatalı montaj olduğunu ortaya koydu.

İNGİLTERE'DE OKULLAR PANELLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Kuzey Yorkshire bölgesindeki Malton Hastanesi'nde çıkan yangında hastane binası tamamen kullanılamaz hale geldi. Son 12 ay içinde üç farklı ilkokulda benzer yangınların yaşanması üzerine Suffolk bölgesindeki yaklaşık 80 okul tedbir amacıyla güneş panellerini kapatma kararı aldı. Yetkililer, yangınların ortak bir teknik arızadan ziyade birbirinden bağımsız montaj hatalarından kaynaklandığını açıkladı.

AVRUPA GENELİNDE RİSK ORANI NE KADAR?

Avrupa Birliği genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 23'ü güneş enerjisinden karşılanırken, istatistikler sistem başına yangın riskinin son derece düşük kaldığını gösteriyor. Almanya ve Hollanda'da yapılan araştırmalar, toplam kurulumların yüzde 0,01'inden daha azında yangın çıktığını doğruladı. Güncel veriler, yangın yaşanan vakaların sadece yüzde 3'ünde binaların ağır hasar gördüğünü, vakaların büyük çoğunluğunda ise hasarın yalnızca panel ekipmanıyla sınırlı kaldığını kanıtladı.

Avrupa Komisyonu, güneş panelleri kaynaklı yangın oranının yaygın ev aletlerine kıyasla çok daha düşük seviyede olduğunu duyurdu. Yangınların temel nedeninin arızalı bileşenler ve yetkisiz kişilerin yaptığı standart dışı montajlar olduğu ifade edildi. Uzmanlar, riskleri en aza indirmek için kurulumların yalnızca sertifikalı uzmanlara yaptırılmasını, inverter cihazlarının yanmaz yüzeylere monte edilmesini ve sistemlerin periyodik bakımdan geçirilmesini zorunlu görüyor.