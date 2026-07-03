Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden Çin, ülkenin kuzey ve batı bölgelerini tehdit eden çölleşme dalgasına karşı ezber bozan bir projeyi hayata geçiriyor. Ningxia Özerk Bölgesi’nde başlatılan devrim niteliğindeki girişimle, çöl alanlarına kurulan dev güneş panelleri hem temiz enerji üretiyor hem de kurak toprakları tarıma kazandırarak çölün ilerlemesini durduruyor.

Geleneksel ağaçlandırma yöntemlerine güçlü bir alternatif olarak geliştirilen bu hibrit model, verimli tarım arazilerini işgal etmeden çevre krizleriyle mücadele etmenin yeni bir formülü olarak öne çıkıyor.

PANELLER ŞEMSİYE GÖREVİ GÖRECEK

Projenin merkez üssü olan Ningxia Baofeng Energy Group’a ait 1 gigavatlık (GW) tesiste, yüz binlerce fotovoltaik panel çöl zeminini bir örtü gibi kaplıyor. Bölgedeki uzmanlar, panellerin devasa şemsiyeler gibi işlev görerek şu kritik faydaları sağladığını belirtti:

- Doğrudan güneş radyasyonunu kesen paneller, toprağın aşırı ısınmasını engelleyerek buharlaşmayı ve nem kaybını ciddi oranda azaltıyor.

- Zemine yakın rüzgarların hızını kesen yapılar, kumulların hareket etmesini ve verimli alanlara doğru ilerlemesini engelliyor.

- Panellerin altında yaratılan korunaklı mikro iklim sayesinde, bölgenin simgesi olan ve kuraklığa dayanıklılığıyla bilinen yüksek değerli goji berry bitkisi yetiştiriliyor. Bitki örtüsü geliştikçe kökler toprağı sabitleyerek restorasyon sürecini hızlandırıyor.

4 KAT LONDRA BÜYÜKLÜĞÜNDE ARAZİ KURTARILACAK

Bu stratejik hamle, Çin'in 1978'den beri sürdürdüğü ve 2050'ye kadar devam etmesi planlanan tarihi "Üç Kuzey Sığınak Kuşağı" (Yeşil Çin Seddi) programına resmi olarak entegre edildi.

Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi ile enerji yönetimlerinin ortak planına göre, 2025-2030 yılları arasında kurak bölgelere tam 253 GW güneş enerjisi kapasitesi kurulması hedefleniyor. Bu sayede yaklaşık 7.000 kilometrekarelik (Büyük Londra'nın yaklaşık 4 katı) dejenere olmuş çöl arazisi geri kazanılacak.