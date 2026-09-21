Çinli bilim insanları, güneş enerjisinin su altında da kullanılabileceğini gösteren dikkat çekici bir deney gerçekleştirdi. Güney Çin Denizi'nde yaklaşık 10 metre derinliğe yerleştirilen özel güneş panelleri, lityum iyon pilleri şarj edebilecek kadar elektrik üretti.

MAVİ VE YEŞİL IŞIĞA ODAKLANDILAR

Indian Defence Review'in aktardığına göre araştırma, Weizhou Adası açıklarında yapıldı. Suyun kırmızı ve kızılötesi ışığı büyük ölçüde emmesine karşın mavi ve yeşil ışığın daha derinlere ulaşmasından yararlanıldı.

Araştırmacılar, bu dalga boylarına uyum sağlayan perovskit tabanlı güneş hücreleri geliştirdi. Laboratuvar testlerinde küçük hücrelerde yüzde 34,71, daha büyük modüllerde ise yüzde 29,4 verimlilik elde edildi.

Çalışmanın, özellikle su altında görev yapan robotlar ve deniz araştırma sistemleri için yeni bir enerji kaynağının önünü açabileceği belirtildi.