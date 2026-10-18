Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI), yenilenebilir enerji altyapılarına yönelik artan siber saldırı tehditleri üzerine harekete geçerek yeni güvenlik tavsiyeleri yayımladı. Küçük ve çok küçük ölçekli tesis işletmecilerini de kapsayan rehber; güneş enerjisi santrallerinden rüzgar çiftliklerine, hidroelektrik tesislerinden atıktan enerji üreten santgallere kadar geniş bir yelpazeyi hedefliyor.

Almanya’nın en kritik uyarısı ise yenilenebilir enerji tesislerindeki endüstriyel kontrol ve izleme sistemlerinin doğrudan internet erişimine tamamen kapatılması yönünde oldu.

Alman yetkililer, santrallerdeki inverter, SCADA sistemleri, denetleyici kontrolörler ve uzaktan izleme platformlarının doğrudan genel internet ağına bağlı olmasının büyük bir güvenlik zafiyeti yarattığına dikkat çekiyor.

Sistemlerin doğrudan internete açık tutulması, siber korsanların güvenlik açıklarını istismar ederek santralin çalışma parametrelerini değiştirmesine, veri kaybına ve hatta enerji üretim faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına yol açabiliyor.

YERİNE BAŞKA SİSTEM ÖNERİLDİ

BSI, doğrudan internet bağlantısı yerine tesis kontrolörlerine Sanal Özel Ağ (VPN) ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) sistemleri üzerinden güvenli uzaktan erişim sağlanmasını öneriyor.

Bu sayede çalınan parolalar ya da yetkisiz erişim girişimlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kurum ayrıca yazılımların güncel tutulması, güvenlik yamalarının aksatılmaması ve kurumsal ağlar ile enerji üretimini yöneten operasyonel ağların birbirinden fiziki veya mantıksal olarak izole edilmesi gerektiğini vurguluyor.

RAPORDA TÜRKİYE'DE KAYDEDİLDİ

Yayımlanan bu güvenlik protokolleri, son dönemde küresel çapta kritik altyapılara yönelik artan siber tehditlerle doğrudan paralellik gösteriyor.

Kısa bir süre önce dev inverter üreticilerinden Sungrow’un platformlarında şifresiz uzaktan erişim açığı tespit edilmiş; Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa genelinde binlerce rüzgar ve güneş santralinin siber saldırılara açık durumda olduğu raporlanmıştı.