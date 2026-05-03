Almanya, "Balkonkraftwerk" olarak bilinen tak-çalıştır güneş panelleriyle enerji sektöründe adeta bir halk devrimi gerçekleştiriyor. Çatısı olmayan kiracılar için geliştirilen bu sistemlerin toplam kurulu gücü, sadece bir yıl içinde ikiye katlanarak 1 GW barajına ulaştı.

İnternetten sipariş edilip hiçbir elektrikçiye ihtiyaç duyulmadan doğrudan balkon demirlerine asılan ve standart bir ev prizine takılarak üretime başlayan bu taşınabilir sistemler, Alman enerji piyasasının yeni gözdesi oldu.

PANELLER 20 YIL KULLANILABİLİYOR

Sistem, güneş panelleri ve mikro inverter adı verilen cihazlardan oluşuyor. Güvenlik gerekçesiyle şebekeye verilen enerji 800 Watt ile sınırlandırılsa da kurulu panel kapasitesi 7 kW’a kadar çıkabiliyor. Bu kapasite fazlası ise genellikle yaklaşık 450 Euro değerindeki bataryalarla depolanarak gece kullanımına saklanıyor.

Özellikle elektrik fiyatlarının yüksek olduğu Avrupa’da, bu sistemler kendini 2,5 ile 5 yıl gibi kısa bir sürede amorti ediyor. Panellerin 20 yıllık ömrü göz önüne alındığında, bir hane için devasa bir tasarruf kapısı aralanıyor.

KİRACILARA CAN SUYU OLDU

Almanya'daki nüfusun yüzde 56'sını oluşturan kiracılar için can suyu olan bu teknoloji, yıllık ortalama 760 kWh elektrik üreterek bir bekar evinin ihtiyacının yarısını karşılayabiliyor.

Mevcut hızıyla 2026 yılına kadar Avrupa'nın en büyük güneş santrallerinden biri olan Konya Karapınar GES'in kurulu gücünü aşması beklenen bu "balkon seferberliği", sadece Almanya ile sınırlı kalmayıp Fransa, İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine de hızla yayılıyor.