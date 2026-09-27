New York’un Queens bölgesindeki bir sanayi binasının çatısında farklı bir güneş enerjisi sistemi kuruldu. Paneller zemine eğimli yerleştirilmek yerine kitapların rafta durduğu gibi dikey olarak sıralandı. Böylece aynı çatı hem elektrik üretimi hem de bitki örtüsü için kullanılabilir hale getirildi.

PANELLERİ NEDEN KİTAP GİBİ DİKEY YERLEŞTİRDİLER?

Norveçli Over Easy Solar tarafından sağlanan sistemin kurulumu Sempergreen USA tarafından gerçekleştirildi. Projenin, şirketin ABD’deki ilk dikey çatı üstü güneş enerjisi uygulaması olduğu belirtildi.

Dikey tasarım sayesinde panellerin arasında geniş boşluklar bırakıldı. Böylece altındaki bitkiler güneş ışığı ve yağmur almaya devam ederken bakım için gerekli geçiş alanları da korundu. Sistem ayrıca çatı membranının delinmesini veya ağır balast kullanılmasını gerektirmiyor.

TEK ÇATI 3 FARKLI İŞLEV KAZANDI

Standart eğimli güneş panellerinin yeşil çatılardaki bitkileri gölgeleyebildiği, bakım alanını daraltabildiği ve yağmur suyunun dağılımını değiştirebildiği belirtildi. Dikey sistemde ise bitkilerin bulunduğu alanların büyük bölümü açık bırakıldı.

Bu yöntemle aynı çatı elektrik üretirken bitki örtüsünü koruyor ve yağmur suyunun yeşil çatıya ulaşmasına imkan sağlıyor. New York’taki sürdürülebilir çatı düzenlemeleri de güneş enerjisi sistemleri ile yeşil çatıların birlikte kullanılmasına olanak tanıyor.

YILDA 120 BİN KWH ÜRETİM NASIL SAĞLANACAK?

Yaklaşık 100 kW kurulu güce sahip sistemin yıllık elektrik üretiminin 120 bin kWh civarında olacağı tahmin edildi. Ancak bu rakam henüz ölçülmüş yıllık üretim verisi değil. Over Easy, New York’taki 100 kW’lık dikey bir sistemin koşullara bağlı olarak yılda yaklaşık 100 bin ila 140 bin kWh arasında elektrik üretebileceğini belirtti.

Şirketin 13 araştırma ve pilot sahadan elde edilen ölçümlere dayandırdığı modelde ise 100 kW’lık sistem için yaklaşık 104 bin 500 ila 137 bin 200 kWh arasında üretim hesaplandı. Şirket, bu değerlerin tahmin olduğunu ve üretim garantisi anlamına gelmediğini bildirdi.

SABAH VE AKŞAM ÜRETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Dikey panellerin her iki yüzü de elektrik üretebiliyor. Doğu ve batıya bakan yüzeylerden biri sabah saatlerinde, diğeri ise öğleden sonra daha fazla güneş ışığı alıyor. Böylece klasik sistemlerdeki öğle saatlerine yoğunlaşan üretim yerine gün içerisinde iki farklı üretim zirvesi oluşabiliyor.

York Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada test edilen dikey çift taraflı sistemin, karşılaştırılan eğimli tek taraflı sisteme göre sabah erken saatlerde yüzde 26,91, öğleden sonra geç saatlerde ise yüzde 22,88 daha fazla üretim sağladığı belirtildi. Ancak araştırmanın farklı iklim ve kurulum koşullarında gerçekleştirildiği için Queens projesinin yıllık üretimini doğrudan doğrulamadığı kaydedildi.

DİKEY GÜNEŞ PANELLERİ HER ÇATIYA UYGUN MU?

Dikey sistemlerin özellikle mevcut yeşil çatılarda, ağır yük taşıyamayan yapılarda ve kar nedeniyle düşük konumlu panellerin kapanabileceği bölgelerde kullanılabileceği belirtildi. Paneller arasındaki geniş alanlar drenaj, bitki bakımı ve çatı membranına erişimi de kolaylaştırıyor.

Queens’teki sistemin gerçek yıllık performansı ise ölçüm sonuçlarının ortaya çıkmasıyla netleşecek. Mevcut 120 bin kWh üretim değeri, sistemin kurulum özellikleri ve modellemeler üzerinden yapılan yıllık tahmini ifade ediyor.