New York’un Queens bölgesinde yer alan Willets Point sanayi alanındaki bir binanın çatısına, geleneksel sistemlerden farklı olarak dikey konumlandırılmış çift yüzeyli güneş panelleri kuruldu. Yeşil çatı üzerine entegre edilen ve yaklaşık 100 kW kurulu güce sahip olan sistemin yıllık ortalama 120.000 kilovatsaat (kWh) elektrik üretmesi öngörülüyor.

Norveç merkezli Over Easy Solar firmasının ABD’deki ilk dikey çatı projesi olma niteliği taşıyan sistemin kurulumunu Sempergreen USA üstlendi. Prefabrik yapıda tasarlanan xM3 model ünitelerde, her iki tarafı da aktif çalışabilen 256 watt'lık heterojunktion modüller kullanıldı. Çatı membranını delmeden ve ek ağırlık balastı gerektirmeden monte edilen sistemin, metrekare başına yaklaşık 11,7 kilogram yük oluşturduğu belirtildi.

ÇATI BAKIMI İÇİN GEREKLİ KORİDORLARI AÇIK BIRAKIYOR

New York Şehri'nin Yerel 92 ve 94 Sayılı Yasaları; yeni binalar ile çatı yenilemelerinde belirlenen alanların güneş panelleri, yeşil çatı veya her ikisinin kombinasyonu ile değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.

Geleneksel eğimli panellerin bitki örtüsü üzerinde gölge oluşturması, bakım süreçlerini zorlaştırması ve yağmur suyunu düzensiz dağıtması nedeniyle dikey panel tasarımı tercih edildi. Dik konumlandırılan modüllerin; güneş ışığı, yağış akışı ve çatı bakımı için gerekli koridorları açık bıraktığı kaydedildi.

BU SAATLERDE DAHA FAZLA ELEKTRİK ÜRETİYOR

Projeden elde edilecek yıllık 120.000 kWh'lik üretim verisi, henüz ölçülmüş gerçek verileri değil, firmanın modelleme tahminlerini yansıtıyor. Over Easy Solar tarafından yapılan açıklamalara göre, New York koşullarındaki 100 kW'lık dikey bir sistemin yıllık üretimi; çatının ışık yansıtma kapasitesi (albedo) ve çevresel gölgelenmelere bağlı olarak 104.500 ile 137.200 kWh arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Şirket, aynı güçteki 10 derece eğimli doğu-batı yönlü geleneksel bir dizilimin yıllık üretim potansiyelini ise yaklaşık 116.000 kWh olarak hesaplıyor.

Doğu ve batı cephelerine bakan dikey paneller, tek bir öğle tepe noktası yerine sabah ve öğleden sonra saatlerinde olmak üzere iki ayrı üretim zirvesi oluşturuyor. York Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, dikey bifasiyal sistemlerin erken sabah saatlerinde yüzde 26,91, öğleden sonra geç saatlerde ise yüzde 22,88 oranında daha fazla elektrik üretebildiği tespit edildi.

KULLANIM ALANLARI AÇIKLANDI

Dikey çatı sistemlerinin; mevcut yeşil çatılar, düşük taşıma kapasitesine sahip yapılar, kar birikme riski yüksek bölgeler ve çatı altyapı bakımının sıklıkla yapıldığı binalar için alternatif bir model oluşturduğu ifade edildi.