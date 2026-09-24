Su yüzeyine kurulu güneş panellerinin gün boyunca güneşi izlemesini sağlayan yeni bir yüzer takip sistemi geliştirildi. Sabit yapılara kıyasla %20’ye kadar daha fazla elektrik üretme potansiyeline sahip olan sistemin ilk ticari pilot uygulamasının 2026 sonunda faaliyete geçmesi, sertifikalı teslimatların ise 2027 ortasında başlaması planlanıyor.

DOĞUDAN BATIYA OTOMATİK EĞİM

Geliştirilen sistem, su depoları ve endüstriyel göllerdeki panelleri doğudan batıya doğru yavaşça döndürerek ışık alma süresini artırıyor. Kara bazlı güneş santrallerindeki takip mekanizmasını su yüzeyindeki dalga, nem ve su seviyesi değişimlerine uyarlayan bu yapı, kurulu gücü artırmadan projenin kullanım ömrü boyunca enerji verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Donanımın, geleneksel yüzer yapılarla benzer maliyet seviyelerinde sunulması amaçlanıyor.

ŞİDDETLİ RÜZGARLARDA OTOMATİK KORUMA

Gölet tabanına demirlenen yüzer tork boruları ve pasif dengeleyicilerle çalışan mekanizma, standart olarak her iki yöne 20 dereceye, projenin ihtiyacına göre ise 30 dereceye kadar eğim alabiliyor. Sistem, 24 voltluk doğru akım motoru ve bireysel denetleyicilerle yönetiliyor. Rüzgar hızı saatte 56 kilometreyi aştığında paneller otomatik olarak koruma konumuna geçerek motor, şamandıra ve demirleme noktaları üzerindeki baskıyı azaltıyor.

Özel alet gerektirmeyen tasarımıyla kurulum kolaylığı sunan yapının; su idareleri, sanayi tesisleri ve veri merkezleri gibi alan darlığı yaşanan sektörlerde kullanılması öngörülüyor.

TİCARİ BİR ANLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Yeni sistemin temelleri, bir su deposunda hayata geçirilen 50 kW kapasiteli ilk kurulum projesine dayanıyor. Su dağıtım pompalarını besleyen bu ilk uygulama; mekanik stabilite, demirleme dayanımı ve panel hareketlerinin gözlemlenmesi açısından saha verisi sağladı.

Sistemin seri üretim ve yaygınlaşma sürecinde bölgesel imalat ve yerel tedarik zincirinden yararlanılacağı bildirildi. Teknolojinin uzun vadeli bakımı, su ve zorlu hava koşullarına dayanıklılığı ile gerçek maliyet avantajı önümüzdeki saha testleriyle netleşecek.