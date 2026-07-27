Güneşten korunmak için kullanılan klasik tenteler artık yerini enerji üreten akıllı sistemlere bırakıyor. Almanya merkezli bir teknoloji girişimi, açık alanlarda hem serinleten hem de kendi elektriğini üreten güneş panelli yeni tente sistemini tanıttı.

Özellikle kafe, restoran ve ticari işletmeleri hedefleyen bu yeni nesil tente, üzerine entegre edilen katlanabilir güneş panelleri sayesinde gün boyunca elektrik üretiyor. Üretilen enerji doğrudan işletmenin dükkan içi elektrik ihtiyacı için kullanılabiliyor. Böylece işletmeler bir yandan müşterilerine gölge bir alan sunarken, diğer yandan enerji faturalarını gözle görülür şekilde düşürme imkanı yakalıyor.

YAĞMURA VE RÜZGARA DAYANIKLI

Tamamen su geçirmez yapıda tasarlanan ve zararlı UV ışınlarını engelleme özelliğine sahip olan sistem, rüzgarlı havalara karşı da dayanıklı bir mimari sunuyor. İhtiyaca göre depolama bataryalarıyla da desteklenebilen tentelerin ilk saha uygulamaları Almanya'nın Köln kentindeki işletmelerde kullanılmaya başladı.

Standart tentelere göre biraz daha yüksek bir satış fiyatına sahip olan sistemin, sağladığı elektrik tasarrufu sayesinde kısa sürede kendi maliyetini çıkardığı belirtildi. Şirket, bu teknolojiyi ilerleyen dönemde güneş panelli panjur ve açılır kapanır şemsiye modelleriyle daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.