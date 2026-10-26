İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde gerçekleştirilen araştırmada, güneş enerjisi üretimi ile üzüm yetiştiriciliğinin aynı arazide birleştirilmesinin etkileri incelendi. Scientia Horticulturae dergisinde yayımlanan çalışmada, panellerin yalnızca elektrik üretmekle kalmadığı, aşırı sıcakların bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerini de azaltabildiği ortaya konuldu.

ÜZÜM SALKIMLARI 2,5 KAT AĞIRLAŞTI

Bari Üniversitesi'nden araştırmacıların da katıldığı çalışmada, üzümler farklı güneş ışığı koşullarında yetiştirildi. Bir grup doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırken diğer gruplar güneş panellerinin oluşturduğu gölgelik alanlarda büyütüldü.

Yoğun gölgede yetişen üzümlerin ortalama salkım ağırlığı 164,9 gram olarak ölçüldü. Doğrudan güneş ışığı alan üzümlerde ise bu değer 65,4 gramda kaldı. Böylece panellerin altında yetişen salkımların yaklaşık 2,5 kat daha ağır olduğu görüldü.

Araştırmada asmaların gelişiminde de dikkat çekici farklılıklar görüldü. Güneş panellerinin altında yetişen asmaların sürgün uzunluğu, doğrudan güneş ışığı alanlara göre iki katından fazla arttı.

SICAKLIĞI DÜŞÜRDÜ, BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDI

Güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin hava sıcaklığını yaklaşık 0,5 ila 1 derece düşürdüğü belirlendi. Bağıl nem oranında ise yüzde 2 ila 14 arasında artış kaydedildi. Bu değişimlerin, özellikle sıcak ve kurak bölgelerde asmaların yaşadığı ısı stresini azaltabildiği değerlendiriliyor.

Panellerin altındaki yabani bitki çeşitliliğinde de artış gözlemlendi. Bununla birlikte yoğun gölgede yetişen üzümlerin şeker oranının daha düşük olduğu tespit edildi.

Bilim insanlarına göre çalışma, aynı arazide hem elektrik üretiminin hem de üzüm yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak sistemin başarısının bölgenin iklimine, üzüm çeşidine ve panellerin yerleşimine bağlı olduğu vurgulanıyor.