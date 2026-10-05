Uygulama, Suudi Arabistan’ın Al Henakiyah bölgesindeki 1,1 gigavatlık güneş enerjisi santralinde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 505 hektarlık koruma alanına bırakılan ceylanların burada doğal davranışlarını sürdürmesi ve popülasyonlarının artırılması hedefleniyor.

PANELLERİN ARASINDA YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Projede güneş panellerinin arasında kalan geniş ve büyük ölçüde insan faaliyetinden uzak alanlardan yararlanılıyor. Santral sahasında ceylanların dolaşabileceği alanlar oluşturulurken hayvanların ihtiyaç duyduğu su ve beslenme koşulları da takip ediliyor.

Paneller ise yalnızca elektrik üretmiyor. Oluşturdukları gölge, özellikle yüksek sıcaklıkların görüldüğü saatlerde ceylanların güneşten korunabileceği alanlar sağlıyor. Hayvanların panellerin altında ve çevresinde dolaştığı da gözlemlendi.

Bölgeye bırakılan 38 kum ceylanı, Suudi Arabistan’da yerli türlerin sayısını artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası. Ceylanların sağlık durumları ve alandaki hareketleri ekipler tarafından izleniyor.

AMAÇ SAYILARINI ARTIRMAK

Kum ceylanları geçmişte Arap Yarımadası'nın geniş kesimlerinde görülürken yaşam alanlarının kaybı ve avcılık nedeniyle birçok bölgede sayıları azaldı. Bu nedenle farklı alanlarda koruma ve yeniden doğaya kazandırma programları yürütülüyor.

Güneş santralindeki uygulamada da ceylanların güvenli bir ortamda çoğalması amaçlanıyor. Popülasyonun yeterli seviyeye ulaşmasının ardından uygun hayvanların başka doğal alanlara taşınması planlanıyor.

Böylece elektrik üretmek amacıyla kurulan geniş güneş enerjisi sahasının, aynı zamanda yaban hayatı için koruma ve üreme alanı olarak kullanılması hedefleniyor.