Güneş enerjisinin en büyük dezavantajlarından biri, hava koşullarına bağlı olması. Güneş panelleri bulutlu havalarda da elektrik üretebilse de güneş ışığının azalması, enerji üretimini önemli ölçüde düşürüyor. Özellikle yağışlı bölgelerde bu durum ciddi bir dezavantaja dönüşüyor. Çinli araştırmacılar ise bu soruna farklı bir çözüm geliştirdi. Yeni teknoloji, güneş panellerinin üzerine düşen yağmur damlalarını da elektrik kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor.

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen cihaz, yağmur damlalarının çarpma enerjisinden elektrik üretebiliyor. İlk olarak 2023 yılında iEnergy dergisinde yayımlanan araştırma, geleneksel güneş panellerini tamamlayabilecek yeni bir enerji sisteminin kapısını aralıyor.

METREKAREDE 200 WATT GÜCE ULAŞTI

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, cihazın deneylerde ulaştığı güç değeri oldu. 15x15 santimetre boyutlarındaki prototip, metrekare başına 200 watt anlık tepe güç üretimine ulaştı. Bu değer, araştırmada karşılaştırılan diğer geniş alanlı yağmur enerjisi jeneratörlerinin yaklaşık beş katı olarak kaydedildi.

Ancak bu rakamın sürekli elektrik üretimini değil, kısa süreli olarak ulaşılan en yüksek gücü ifade ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla elde edilen sonuç, ticari güneş panellerinin sürekli enerji üretimiyle doğrudan karşılaştırılamıyor.

YAĞMUR DAMLALARI NASIL ELEKTRİK ÜRETİYOR?

Sistemin çalışma prensibi, triboelektrik etkiye dayanıyor. Bu etki, iki farklı malzemenin birbirine temas etmesi ve ardından ayrılması sırasında elektrik yüklerinin oluşmasıyla ortaya çıkıyor.

Yağmur damlası cihazın yüzeyine çarptığında, su ile yüzey malzemesi arasındaki etkileşim elektrik yükü oluşturuyor. Özel elektrotlar ve bir devre yardımıyla bu yükler toplanarak kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Sistemde küçük türbinler veya hareketli dişliler bulunmuyor. Elektrik üretimi, tamamen yüzeyler arasındaki elektriksel etkileşimden kaynaklanıyor.

EN BÜYÜK SORUN, CİHAZLARI BİRBİRİNE BAĞLAMAK

Teknolojinin önündeki en önemli engel, tek bir cihazın elektrik üretmesi değil, çok sayıda cihazın birlikte verimli çalışmasını sağlamak. Jeneratörler birbirine bağlandığında elektriksel parazit oluşabiliyor ve bu durum toplam enerji üretimini düşürebiliyor.

Araştırmacılar bu sorunu aşmak için güneş panellerinin modüler yapısından ilham aldı. Köprü Dizisi Jeneratörü (BAG) adı verilen yeni tasarımda, özel elektrot dizilimi ve bağlantılar kullanılarak jeneratörler arasındaki elektriksel etkileşimin azaltılması amaçlandı.

ENERJİYİ DEPOLAMAK İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER ARANIYOR

Elde edilen sonuçlar umut verse de yağmur damlalarından elektrik üretmekle bir evin enerji ihtiyacını karşılamak arasında hâlâ önemli bir fark bulunuyor. Çünkü üretilebilen enerji miktarı; yağışın şiddetine, damlaların büyüklüğüne ve yüzeye çarpma sıklığına göre değişiyor.

Üstelik yağmurdan elde edilen elektrik düzenli bir akış sağlamıyor. Bu nedenle üretilen enerjinin depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmesi gerekiyor.

Eylül 2025'te Nature Communications dergisinde yayımlanan başka bir araştırmada da bu soruna odaklanıldı. Araştırmacılar, yağmur enerjisi jeneratörlerini mikro süper kapasitörlerle birleştirerek enerji depolama verimliliğini yüzde 21,8'e çıkardı.

Uzmanların üzerinde durduğu en önemli olasılıklardan biri ise güneş ve yağmur enerjisini aynı sistemde birleştirmek. Böylece güneşli havalarda fotovoltaik panellerden, yağışlı havalarda ise yağmur damlalarının hareketinden yararlanılması hedefleniyor.

İSPANYA'DA DA BENZER BİR SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Yağmurdan elektrik üretme fikri Çin ile sınırlı kalmadı. Şubat 2026'da İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) ve Sevilla Üniversitesi'nden araştırmacılar da benzer bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, yağmur damlalarının çarpma enerjisinden yararlanabilen nanogeneratörleri perovskit güneş hücreleriyle birleştiren hibrit bir sistem geliştirdi.

Ancak bu gelişmeler, yağmur suyunun tek başına bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği anlamına gelmiyor. Teknolojinin sürekli enerji üretme kapasitesi henüz sınırlı. Ayrıca büyük ölçekli kullanımda ekonomik açıdan ne kadar verimli olacağı da henüz kanıtlanmış değil.

Buna rağmen araştırmalar, güneş enerjisinin en büyük dezavantajlarından biri olarak görülen hava koşullarına bağımlılığı azaltmak için yeni bir seçenek sunuyor. Gelecekte güneşli havalarda güneşten, yağmurlu havalarda ise yağmur damlalarından enerji elde edebilen hibrit sistemler, yenilenebilir enerji teknolojilerinde önemli bir alternatif haline gelebilir.