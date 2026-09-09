Avustralya'daki devasa bir güneş enerjisi santralinde yabani ot sorununa karşı uygulanan biyolojik yöntem olumlu sonuç verdi. Panellerin güneş ışığı almasını engelleyen otlarla mücadele etmek amacıyla tesise salınan Kunekune ırkı domuzlar, tesisin bakım süreçlerine katkı sağladı.

Makine kullanımı ve kimyasal ilaçlama gibi geleneksel yöntemlerin panellere zarar verme riski taşıması üzerine bir çiftçi tarafından hayata geçirilen uygulamada, ticari ırklara göre daha küçük ve sakin yapılarıyla bilinen Kunekune domuzları tercih edildi.

TOPRAK KALİTESİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Güneş santrallerinde ot kontrolü için genellikle koyunlar kullanılırken, tesise getirilen domuzlar dayanıklı yabani otları temizlemenin yanı sıra yem arama süreçlerinde toprağı kazarak yoğun bitki örtüsünü gevşetti.

Uygulama sonucunda sahadaki yangın riski azalırken, toprak kalitesinde artış gözlendi. Yakıt tüketimi ve bakım giderlerini düşüren bu yöntemle tesis bünyesinde doğal bir ekosistem oluşturuldu.

Öte yandan, daha önce bilim insanları tarafından yapılan bir simülasyon çalışmasında, Sahra Çölü'ne milyonlarca güneş paneli kurulmasının bölgede yağmur bulutları oluşturarak iklim yapısını önemli ölçüde değiştireceği tespit edilmişti.