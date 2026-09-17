Artan yaşam maliyetleri, konut sahiplerini farklı alternatiflere yönlendiriyor. İspanyol basınından El Espanol’un haberine göre, borcu bitmiş dairesini satarak karavan yaşamına geçen Jesus adındaki bir kişi, aylık harcamalarını önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

AYDA 300-500 EURO HARCIYOR

Yola çıkmadan önce borçsuz bir ev sahibi olduğunu ifade eden Jesús, mülkünü satma kararını ve ekonomik yansımalarını şu sözlerle aktardı:

"Dairemin ödemesini bitirmiştim ve sattım. Bir araçta yaşayarak iki kat daha fazla tasarruf ediyorsunuz, bu yüzden birçok insan bu adımı attı. Şehirde yaşarken bina aidatı, emlak vergisi, elektrik ve su gibi giderler vardı. Şimdi ise ayda yaklaşık 300 ile 500 euro (yaklaşık 16-27 bin lira) arasında harcıyorum. Son aylarda giderlerim sadece gıda ve benzinden ibaret."

GÜNEŞ PANELLERİYLE ENERJİ SAĞLIYOR

India adını verdiği karavanında elektrik ihtiyacını araç tavanına monte edilen ve harici olarak kullanılabilen iki adet güneş paneliyle karşılayan Jesús, su ve hijyen altyapısına ilişkin şu detayları paylaştı:

Seyyar panel sayesinde araç gölgedeyken dahi elektrik üretimi sürdürülebiliyor.

Araçta duş kabini ve kuru tuvalet sistemi yer alıyor.

Gri su tankı düzenli aralıklarla boşaltılırken temiz su deposu takviye ediliyor.

İLK ZAMANLARDA ZORLUK YAŞADIĞINI AKTARDI

Göçebe yaşama geçmeden önce depresyon ve anksiyete süreçlerinden geçtiğini belirten Jesus, Almeria'daki Cabo de Gata bölgesindeyken Filomena Fırtınası'na yakalandığını, zorlu hava şartları ve çamura batan aracı nedeniyle ilk dönemlerde zorluk yaşadığını dile getirdi.

Zamanla biyolojik saatinin ve yaşam algısının değiştiğini kaydeden Jesús, edindiği deneyimin ardından insanlara karavan yolculukları aracılığıyla destek sunmayı hedefleyen Viaje en Tribu (Kabileyle Yolculuk) adlı projeyi başlattı.