New York eyaletinde temiz enerji hedefleri doğrultusunda genişleyen güneş enerjisi yatırımları, verimli tarım arazilerinin kullanımı konusunu eyalet gündemine taşıdı. Yükselen maliyetler ve iş gücü teminindeki zorluklar nedeniyle çiftçilerin bir bölümü arazilerini güneş enerjisi projelerine kiralarken, sektör temsilcileri ve uzmanlar gıda güvenliği üzerindeki uzun vadeli etkileri tartışıyor.

YÜKSELEN MALİYETLER GÜNEŞ ENERJİSİ KİRALAMALARINI CAZİP KILIYOR

Baldwinsville bölgesinde meyve ve sebze üretimi yapan Emmi Farms işletmecisi Tony Emmi, 2023 yılında 30 dönümlük verimli tarım arazisini güneş enerjisi projesi için kiralamaya karar verdi. Yükselen işçilik giderleri, mevsimlik işçi temininde yaşanan idari süreçler ve tarımsal gelirdeki belirsizliklerin bu kararda etkili olduğunu belirten Emmi, kiralama karşılığında dönüm başına yıllık 1.500 ile 1.800 dolar (yaklaşık 74 ve 88 bin lira) arasında sabit gelir elde edildiğini aktardı. Yıllık kazancı 54 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 600 bin lirayı) buluyor.

Tarım sektöründe gelir çeşitlendirmesinin ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekilirken; kiralama modeli, ürün ekimi ve hasat riski almadan işletme giderleri ve ekipman bakımı için finansal kaynak imkanı sunuyor.

20 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALANDA HAYATA GEÇİRİLDİ

New York eyaleti, 2030 yılına kadar 10 gigavatlık dağıtılmış güneş enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. NYSERDA verilerine göre, son 15 yılda eyalet genelinde 20.000 dönümden fazla alanda güneş enerjisi projesi hayata geçirildi. Bu miktar, New York'taki toplam 6,5 milyon dönümlük tarım arazisinin yaklaşık yüzde 0,3'ünü oluşturuyor.

Eyalet genelindeki oran düşük görünmekle birlikte, yerel ölçekte verimli toprakların üretim dışı kalması ve tarım topluluklarının yapısının değişmesi bölgesel tartışmaları beraberinde getiriyor. Ayrıca Micron’un yarı iletken tesisi yatırımı gibi sanayi ve konut projelerinin de tarım arazileri üzerindeki imar baskısını artırdığı ifade edildi.

KULLANIM SINIRLANABİLİYOR

Güneş enerjisi panellerinin altına ekim yapılmasına veya hayvan otlatılmasına imkan tanıyan tarımsal güneş enerjisi uygulamaları, enerji ve gıda üretimini bir arada yürütmek için alternatif bir model olarak değerlendiriliyor ancak tüm ürün ve iklim koşullarının bu sistemlere uygun olmaması kullanımı sınırlandırıyor.

Bununla birlikte, uzun süreli güneş enerjisi sözleşmelerinin toprak sıkışması ve drenaj üzerindeki etkileri nedeniyle, kiralama süreleri sonunda arazilerin yeniden tarıma kazandırılması için kapsamlı söküm ve restorasyon planlarının yapılması gerektiği vurgulandı.