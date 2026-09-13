Yaklaşık 80 kilometre uzağa götürülen baykuşlar için güneş panellerinin arasında 40 yapay yuva hazırlandı. Taşınan dokuz dişi baykuşun tamamı bir ay içinde yumurtladı, daha sonra yuvalardan 36 yavru çıktı.

40 YAPAY YUVA HAZIRLADILAR

Baykuşlar, Phoenix yakınlarında yeni konutların yapılacağı bölgedeki koloniden alınarak yaklaşık 10 bin dönümlük Sun Streams güneş enerjisi kompleksine götürüldü. Kuşların yerleştirilmesi için tesisin iki bölümü arasında yaklaşık 250 dönümlük açık alan ayrıldı ve burada 40 yapay yuva oluşturuldu.

Oyuk baykuşları normalde yuvalarını kendileri kazmak yerine başka hayvanların açtığı yer altı oyuklarını kullanıyor. Bu nedenle yeni alanda plastik boru ve haznelerden oluşan yapay yuvalar hazırlanarak kuşların yer altında güvenli biçimde barınabileceği ortam oluşturuldu.

Yeni bölge yalnızca yuvalarla sınırlı bırakılmadı. Baykuşların hareketlerini izlemek için kameralar yerleştirildi, böcekleri bölgeye çekmek amacıyla geceleri ışıklar kullanıldı ve güve ile çekirge gibi avların çoğalmasını desteklemek için yerel bitkiler yetiştirildi. Baykuşlara üreme dönemi boyunca ek olarak yiyecek de verildi.

36 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Yeni alana taşınan 19 yetişkin baykuşun 9'u dişi, 10'u erkekti. Baykuşlardan 18'i dokuz çift oluştururken, bir erkek eşsiz kaldı. Yeni alana yerleştirilmelerinin ardından dokuz dişinin tamamı yaklaşık bir ay içinde yumurtladı. Yuvalardan daha sonra 36 yavru çıktı.

Yavruların 29'u yaz sonuna kadar yuvadan uçabilecek gelişim seviyesine ulaştı. Baykuşlara verilen ek yiyecek daha sonra kesilirken yapılan gözlemlerde genç kuşların kendi başlarına böcek avlamaya başladığı görüldü.

Çalışmanın ardından yapılan takiplerde güneş enerjisi tesisindeki yapay yuvaların kullanılmaya devam ettiği belirlendi. 2026'nın ortalarına gelindiğinde bölgede yaklaşık 40 baykuşun 30 civarında yuvayı kullandığı takip ediliyordu.

Geniş ve açık arazi yapısının yanı sıra güneş panellerinin sağladığı gölge de özellikle Arizona'nın sıcak günlerinde baykuşlara korunaklı alan sağladı. Böylece elektrik üretmek amacıyla kurulan dev güneş enerjisi tesisi, yaşam alanlarını kaybeden küçük baykuşlar için yeni bir üreme alanına dönüştü.