Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında bir gezegenden gelen radyo emisyonunu doğrudan tespit etti. Bu, bir ötegezegenin radyo sinyali verdiği yönündeki ilk kesin kanıt olarak kaydedildi.

15 Eylül'de arXiv platformunda yayımlanan ancak henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırmada, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki gaz devi Beta Pictoris b'den gelen sinyal tespit edildi.

KUTUP IŞIKLARINDAN GELİYOR

Araştırmaya göre, radyo emisyonunun kaynağı gezegenin manyetik alanıyla ilişkili süreçler. Gökbilimciler, sinyalin Dünya'daki kuzey ışıklarına benzer auroralar, yani kutup ışıkları tarafından üretildiğini düşünüyor.

Araştırmacılar, bu tür radyo dalgalarının oluşması için "inanılmaz derecede güçlü bir manyetik alan" gerektiğini belirtiyor.

JÜPİTER'DEKİ KUTUP IŞIKLARI

Jüpiter'in güçlü manyetik alanı, gezegenin çevresinde devasa bir manyetosfer oluşturuyor. Bu alan, Güneş'e doğru yaklaşık 3 milyon kilometre uzanıyor.

Jüpiter'deki kutup ışıkları da bu manyetik alanla bağlantılı olarak oluşuyor. Uydusu Io'daki volkanlardan çıkan elektrik yüklü parçacıklar, Jüpiter'in manyetik alanına yakalanıyor ve gezegen döndükçe enerji yayıyor. Bu süreç hem auroral ışımaya hem de radyo dalgalarına yol açıyor.

Gökbilimciler bu tür sinyallere "auroral radyo emisyonu" adını veriyor. Benzer emisyonlar daha önce Jüpiter, Satürn ve Güneş'ten de gözlemlenmişti.

DAHA ÖNCEKİ SİNYALLERDEN FARKI NE?

Güneş Sistemi dışındaki yıldızlardan ve yıldız ile gezegen arasında yer alan kahverengi cücelerden de auroral radyo emisyonları tespit edilmişti. Hatta ötegezegenlerden radyo emisyonu geldiğine dair daha önce bazı işaretler bulunmuştu.

Ancak bu gözlemlerde, sinyalin gezegenden mi yoksa gezegenin yörüngesindeki yıldızdan mı kaynaklandığı kesin olarak ayırt edilemiyordu.

Yeni çalışmada ise araştırmacılar, radyo emisyonunu yıldızdan ayırarak doğrudan Beta Pictoris b ile ilişkilendirdi.