ABD'deki Southwest Araştırma Enstitüsü'nden baş bilim insanı Radoslav Bucik, Space.com'a yaptığı açıklamada, helyum-3'ün Güneş Sistemi’nde yaygın olarak bulunmadığını belirtti. “Daha yaygın olan helyum-4’ten yalnızca bir nötron hafif olan bu izotop, özellikle Güneş’ten püsküren jetler aracılığıyla yüksek hızlara veya enerjilere ulaşıyor olabilir,” dedi.

³He'nin Dünya’daki önemi büyük. Nükleer füzyon ve temiz enerji araştırmalarından, kriyojenik sistemlere, kuantum hesaplama ve tıbbi görüntülemeye kadar geniş bir kullanım alanı bulunan bu izotop, aynı zamanda nötron tespitinde de kritik rol oynuyor.

Dünya’da ³He son derece sınırlı bulunurken, Ay’da bu izotopa daha sık rastlamak mümkün. Bunun temel nedeni, Ay’ın Güneş'ten gelen parçacıkları engelleyecek manyetik bir alanının olmaması. Bu durum, Ay yüzeyine üs kurma ve helyum-3’ü gelecekteki enerji ve teknoloji ihtiyaçları için toplama projelerine yönelik ilgiyi artırıyor.

Güneş’ten gelen bu yeni helyum-3 dalgası, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak görevi olan Solar Orbiter uzay aracı tarafından tespit edildi. Araç, helyum-3 parçacıklarında tam 200 bin katlık bir artış gözlemledi. Dahası, bu parçacıklar daha ağır elementlerden çok daha yüksek hızlarla hareket ediyordu.

Bilim insanlarını asıl şaşırtan detay ise bu sızıntının, Güneş'in zayıf manyetik alana sahip bir bölgesinden kaynaklanmış olmasıydı. Genellikle bu tür enerjik patlamaların, aktif ve manyetik açıdan yoğun bölgelerden kaynaklanması beklenirken, bu olay daha sessiz ve durağan bir bölgeden geldi.

³He dalgasının ardındaki kesin mekanizma ise hâlâ bilinmiyor. Bilim insanları bu sızıntının nasıl gerçekleştiğini ve neden bu kadar yüksek miktarda olduğunu anlamak için çalışmaları sürdürüyor.