Ay Kova burcunda, Güneş ise artık Terazi burcuna geçti, iyi ki doğdunuz Teraziler, sizin döneminiz başlıyor. Ve hatta bugün artık gökyüzünde sonbaharın da gelişini kutluyor olacağız.

Ay Merkür uyumlu, Ay Jupiter uyumsuz, sözlerimize dikkat edelim, konuları abartmayalım.

Koç

Sosyal çevreniz ve hedefleriniz ön planda. Ekip çalışmalarında yenilikçi fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin; grup dinamiklerini lehine çevirmek için objektif kalmaya gayret edin.

Boğa

Kariyerinizde vizyoner adımlar atabileceğiniz bir gün. Üstlerinizle olan iletişiminizde sıra dışı çözümler sunarak fark yaratabilir, geleceğe yönelik iş stratejilerinizi güncelleyebilirsiniz.

İkizler

Bakış açınızı genişletecek fikirlere açık olun. Yeni bir eğitime başlamak veya seyahat planlamak için harika bir zaman; kalıplaşmış düşüncelerin dışına çıkmayı deneyin.

Yengeç

Ortaklı finansal konularda mantığı ön plana alma zamanı. Duygusal kararlar yerine bütçenizi ve ödemelerinizi akılcı bir planlamayla düzene sokmaya odaklanın.

Aslan

İkili ilişkilerinizde özgürlük ve uyum dengesi önem kazanıyor. Partnerinize veya ortağınıza alan tanırken, kendi bireyselliğinizi koruyacak yapıcı bir iletişim kurun.

Başak

Günlük rutinlerinizde ve çalışma ortamınızda pratik yenilikler yapabilirsiniz. Sağlığınız ve iş düzeniniz için teknolojik veya modern çözümlerden faydalanmayı ihmal etmeyin.

Terazi

Yaratıcılığınızın ve aşka bakışınızın renklendiği bir gün. Hobilerinize vakit ayırın; ilişkilerinizde ise daha özgür ama bir o kadar samimi bir tutum sergileyin.

Akrep

Ev ve aile hayatınızda yenilikçi adımlar atabilirsiniz. Yaşam alanınızda zihinsel olarak rahatlayabileceğiniz düzenlemeler yapmak ve geçmişi geride bırakmak size iyi gelecektir.

Yay

Zihninizin oldukça hızlı ve üretken çalıştığı bir gün. İletişim trafiğinizi doğru yönetin; fikirlerinizi yakın çevreniz ve kardeşlerinizle paylaşarak ilham verin.

Oğlak

Maddi konular ve özdeğer algınız gündemde. Bütçenizi korurken, gelirlerinizi artıracak teknolojik veya modern yatırım fikirlerini değerlendirmeye alın.

Kova

Ay sizin burcunuzda ilerlerken enerjiniz oldukça yüksek. Kendinizi ifade ederken özgünlüğünüzden ödün vermeyin; kişisel hedefleriniz için cesur adımlar atın.

Balık

Zihninizi ve ruhunuzu dinlendirmeye vakit ayırın. Kalabalıklardan biraz uzaklaşıp sezgilerinize kulak vermek, içsel dengenizi yeniden kurmanıza yardımcı olacaktır.