Tam güneş tutulmasını izlemek isteyen yüz binlerce turistin akın etmesiyle Avrupa'nın önemli şehirlerinde otel fiyatları katlandı. İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te ortalama oda fiyatı geçen yıla göre %98 artışla 793 dolara ulaştı. İspanya'nın A Coruña kentinde konaklama ücretleri %135 artarak 451 dolara çıkarken; Bilbao'da %67, Santiago de Compostela'da %34 ve Mallorca'da %24 oranında yükseliş kaydediliyor.

OTEL FİYATLARI VE REZERVASYONLAR HANGİ SEVİYEYE ULAŞTI?

Tutulma güzergâhında yer alan kasaba ve köylerdeki konaklama tesisleri ile geçici gözlemevleri aylar öncesinden tamamen doldu. Yoğun talep nedeniyle ABD'li seyahatseverlerin, İspanya'nın Castilla y León bölgesindeki yerel halkla ev takası yöntemine yöneldiği bildirildi. Bölgedeki yüksek doluluk oranları, fiyat artışlarını kıta genelinde üst seviyeye çıkardı.

İSPANYA'DA GÜVENLİK VE YANGIN ALARMI NEDEN VERİLDİ?

İspanyol makamları, tutulmayı izlemek üzere ülkeye 460 bin yabancı turistin giriş yapmasını ve trafikte 1,5 milyon ek aracın yer almasını bekliyor. Aşırı kurak hava koşulları nedeniyle artan orman yangını riskine karşı 35 bin polis memuru sahada görevlendirilirken; yol kenarlarına park etmek, mangal yakmak ve havai fişek kullanmak yasaklandı. Yıl başından bu yana 200 bin hektar alanın yandığı ülkede, València bölgesi doğal parklarını ziyarete kapattı.

TUTULMA İZLENEBİLİRLİĞİ VE YAYIN PLANLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Bölgeye seyahat edemeyen izleyiciler için ABD Uzay Ajansı NASA, İspanya'nın Villalibado köyüne kurduğu dört yüksek güçlü teleskopla yayını canlı aktarıyor. Birleşik Krallık genelinde kısmi olarak izlenebilen tutulmanın, Londra'da saat 19.12'de en yüksek yoğunluğa ulaşacağı öngörülüyor.