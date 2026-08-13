Uzun yıllar sonra meydana gelen 'tam güneş tutulması', İspanya'nın birçok bölgesinden tam olarak görüntülenirken, Avrupa'nın bazı ülkelerinde ise Güneş'in yüzde 90'dan fazlası Ay tarafından örtüldü.



Nadir rastlanan doğa olayı eşsiz görüntülere neden olurken, güneş tutulmasının astroloji üzerindeki etkileri şimdiden merak konusu haline geldi.



EN YOĞUN ETKİ BOĞA VE OĞLAK BURÇLARINDA



Gökyüzündeki hareketlere göre kişilerin karakterlerinde, yaşantılarında veya rutinlerinde önemli değişiklikler olacağını öngören astrologlar, ender rastlanan güneş tutulmasının ardından burçlar üzerinde oluşabilecek etkiler için önemli mesajlar paylaştı.



12 burcun tamamı üzerinde belirgin etkileri olacağı değerlendirilen doğa olayı, özellikle boğa ve oğlak burçları için radikal değişikliklere yol açacak.



BOĞA BURÇLARI



İştahları ve tutkuları ile bilinen boğa burçları, uzun zamandır iş ve okul hayatında yaşadıkları belirsizlikleri kısa süre içerisinde terk edecek. Bu dönemde iş hayatında çeşitli yükselme ve terfilerin ön plana çıkması beklenirken, önemli maddi kazançlar sağlanabilir.



Boğaların özel hayatındaki isteksizlik de yerini daha arzu dolu ilişkilere bırakacak. Bu dönemde uzun süreli ilişkilerin bittiğine ve çok kısa bir süre sonra yeni insanlarla farklı bir hikayenin başladığına tanıklık edilebilir.







OĞLAK BURÇLARI



Fevri davranışları ile çevresindeki yapıcı ilişkileri bazen yıkıma uğratabilen oğlaklar, daha derli toplu karar verebildikleri bir döneme merhaba diyecek.



Oğlakların uzun süredir monotan haline gelen hayatlarını hareketlendiren gelişmeler yaz ayının sonlarıyla birlikte art arda gelecek. Bu süreçte aile bağlarının daha fazla güçlendiğine ve uzun zamandır beklenen tekliflerin art arda geldiğine tanıklık edilebilir.



Finansal konulardaki sorunların çözülmesi için de önemli gelişmeler kapıda olabilir.