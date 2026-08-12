ABD’de 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasını uygun olmayan koruyucu gözlükle izleyen 26 yaşındaki Nia Payne’in retinasında, tutulmanın siluetine ait kalıcı bir hasar meydana geldi.

Olay günü Güneş’e önce yaklaşık altı saniye boyunca çıplak gözle bakan Payne, ardından çevresindeki bir kişiden ödünç aldığı gözlükle tutulmayı 15 ila 20 saniye daha takip etti. Maruz kalmadan birkaç saat sonra sol gözünün görüş merkezinde bulanıklık hisseden Payne, rahatsızlığının artması üzerine Mount Sinai’deki New York Eye and Ear Infirmary hastanesine başvurdu.

İNCELEMELERDE GÜNEŞ RETİNOPATİSİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan tetkiklerde, Payne’in kullandığı gözlüğün Güneş gözlemi için gerekli ISO-12312-2 uluslararası güvenlik standartlarına sahip olmadığı belirlendi.

Görüş alanının merkezinde net bir kör nokta oluşan hastadan, gördüğü lekeyi kağıda çizmesi istendi. Payne, tam merkezde bir hilal şekli çizdi. Ardından hücresel düzeyde görüntüleme sağlayan adaptif optikli taramalı lazer oftalmoskopi yöntemiyle gerçekleştirilen incelemelerde, retinanın fovea bölgesindeki fotoreseptör hücrelerinin tahrip olduğu saptandı.

Elde edilen retinal görüntülerde, sol gözdeki doku hasarının hasta tarafından çizilen hilal formuyla birebir eşleştiği görüldü.

HASAR GERİ DÖNÜŞSÜZ

Uzmanlar, odaklanan yoğun güneş ışığının retinada hem termal hem de fotokimyasal hasara yol açarak güneş retinopatisine neden olduğunu kaydetti. Tahrip olan fotoreseptör hücrelerinin kendini yenileme özelliğinin bulunmaması sebebiyle oluşan görme kaybının geri dönüşsüz olduğu bildirildi.

Olayın üzerinden geçen süreye rağmen durumunda belirgin bir iyileşme kaydedilmeyen Payne’in, okuma ve ekran takibi gibi günlük faaliyetlerde güçlük çekmeye devam ettiği öğrenildi.