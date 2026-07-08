Gökyüzü meraklıları için bu yaz, kelimenin tam anlamıyla asrın en unutulmaz doğa olaylarından birine sahne olacak. 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulması; Grönland, İzlanda ve Portekiz'in yanı sıra Avrupa'da en net şekilde İspanya semalarından izlenebilecek. Ülkede yüzyılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez tam evresiyle gözlemlenebilecek bu büyüleyici doğa olayı, şimdiden dünya çapında bir turizm çılgınlığı başlatmış durumda. Ancak İspanyol otelcilik devi Meliá Hotels International, bu anı hayatında sadece bir kez yaşamak isteyen ultra zenginler için sınırları zorlayan, akılalmaz bir lüks paket açıkladı.

Balear Adaları’nda yer alan iki farklı lüks otelde geçerli olan bu paket o kadar sıra dışı ve ayrıcalıklı ki, her iki otelde de sadece ve sadece tek bir rezervasyon kabul ediliyor. Başlangıç fiyatı tam 200 bin euro olarak belirlenen bu deneyim, sıradan bir gökyüzü gözleminin çok ötesinde, adeta krallara layık bir seyahat vadediyor.

KAPIDA BEKLEYEN ÖZEL JETTEN BAŞKANLIK SUİTİNE UZANAN KONFOR

Bu rüya gibi yolculuk, şanslı misafirlerin evinden lüks bir araçla alınmasıyla başlıyor. Avrupa çıkışlı destinasyonlar için geçerli olan bu seyahatte, konukları havalimanında sadece kendilerine tahsis edilmiş, özel kabin görevlileri ve birinci sınıf ikramlarla donatılmış bir özel jet bekliyor. Adalara şık bir iniş yaptıktan sonra ise lüks macera kaldığı yerden devam ediyor. Konuklar, dörder gece boyunca otellerin en prestijli odası olan Başkanlık Süiti'nde ağırlanırken, 24 saat boyunca şoförlü özel bir araç da kapılarında hazır kıta bekletiliyor.

AKDENİZİN ORTASINDA LÜKS YATTA TUTULMA KEYFİ

Herkesin merakla beklediği büyük gün olan 12 Ağustos geldiğinde ise seyahatin asıl doruk noktası yaşanıyor. Oteller, misafirlerini karadaki kalabalıktan tamamen uzaklaştırarak Akdeniz'in serin sularına açıyor. Tercih edilen adaya göre, Mallorca'da son derece lüks özel bir Riva yatı, Menorca'da ise adanın geleneksel ruhunu yansıtan bir lüks teknesi sadece bu özel misafirler için denize açılıyor.

Güneşin tamamen kapanıp adaların iki dakikalığına karanlığa gömüleceği o büyülü anlarda, konuklar denizin ortasında, kendilerine özel şefler tarafından hazırlanan gurme ikramlar, seçkin içecekler ve özel bir tutulma kiti eşliğinde bu tarihi ana tanıklık ediyor. Otel zincirinin de belirttiği gibi, yüz yılda bir gelecek kadar nadir bir doğa olayı, kesinlikle aynı derecede olağanüstü bir deneyimi hak ediyor.