23 Kasım Pazartesi günü gökyüzündeki olumlu gelişmeler, burçlara daha umutlu ve huzurlu bir gün vadediyor. Yay burcundaki Güneş'in Koç burcundaki Neptün ile üçgen açı oluşturması, empatiyi, sezgileri ve insanlarla kurulan bağları güçlendiriyor. Astrolog Jordanna Levin, bu enerjinin hayal edilen geleceği gözümüzde canlandırmak ve hedeflerimize odaklanmak için değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Son dönemde yaşanan olumsuzlukların ardından bugün daha neşeli ve rahat bir atmosfer öne çıkıyor. Nezaket ve anlayışın ön plana çıkacağı pazartesi günü, özellikle üç burç için ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanabilir.

BOĞA

Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, duygularınızı her zamankinden daha yoğun yaşamanıza neden olabilir. Çevrenizden gelen güzel davranışlara başlangıçta şüpheyle yaklaşmanız mümkün. Son zamanlarda samimi dostlukların azaldığını düşünmeniz, insanlara güvenmenizi zorlaştırabilir.

Ancak bugün önyargılarınızla hareket etmek yerine insanların davranışlarına odaklanmalısınız. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşen kişilere güvenmekten çekinmeyin. Samimiyetin sözlerden çok davranışlarla kendini gösterdiğini fark edebilirsiniz.

ASLAN

Aslan burcu için pazartesi günü oldukça parlak geçebilir. Yönetici gezegeniniz Güneş'in iyimser Yay burcunda ilerlemesi, özgüveninizi ve cesaretinizi artırıyor. Kendinizi daha enerjik, girişken ve dikkat çekici hissedebilirsiniz.

Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açı, çevrenizdekilerle iletişim kurmanızı ve yeni bağlantılar geliştirmenizi kolaylaştırıyor. Sosyal ortamlarda doğal tavrınızla ön plana çıkabilir, insanların ilgisini üzerinizde toplayabilirsiniz. Bugün kendinizi göstermekten çekinmeyin.

KOVA

Pazartesi günü Kova burçları için duygusal bağları güçlendirme fırsatı doğuyor. Genellikle mesafeli ve bağımsız tavrınızla tanınsanız da bugün insanlarla daha derin ilişkiler kurmaya açık olabilirsiniz.

Uzun zamandır tanıdığınızı düşündüğünüz biri hakkında yeni şeyler öğrenmeniz mümkün. Merakınız sayesinde daha önce sormadığınız soruları sorabilir ve karşınızdaki kişiyi farklı bir yönüyle tanıyabilirsiniz. Bugün kuracağınız samimi bir iletişim, mevcut bir dostluğun çok daha anlamlı bir ilişkiye dönüşmesini sağlayabilir.