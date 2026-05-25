İngiltere merkezli Global OTEC şirketi, rüzgar veya güneşe ihtiyaç duymadan, günün 24 saati kesintisiz elektrik üretebilen dünyanın ilk yüzer okyanus santralini Kanarya Adaları açıklarında kurdu.

Okyanus Termal Enerji Dönüşümü adı verilen bu teknoloji, denizin sıcak yüzeyi ile soğuk derinlikleri arasındaki sıcaklık farkını kullanarak özel bir sıvıyı buharlaştırıyor ve türbinleri kesintisiz çalıştırıyor.

Geleneksel yenilenebilir enerji kaynaklarının aksine hava koşullarından etkilenmeyen bu sistem, depolama bataryalarına ihtiyaç duymadan şebekeyi sürekli besleyebiliyor.

MALİYETİN YÜZDE 80'NİNİ ORTADAN KALDIRDI

Şirket, tesisi karaya kurmak yerine doğrudan okyanus üzerine inşa ederek maliyetli boru hatlarının yüzde 80'ini ortadan kaldırdı ve projeyi ticari olarak uygulanabilir hale getirdi.

Coğrafi ve iklimsel avantajları nedeniyle Kanarya Adaları Okyanus Platformu’nda (PLOCAN) hayata geçirilen proje, bölgeyi okyanus teknolojilerinde bir Avrupa merkezi haline getirdi.

Büyük kıtalar yerine özellikle elektrik için pahalı ve kirletici dizel jeneratörlere bağımlı olan küçük ada ülkelerini hedefleyen bu teknoloji, temiz enerjinin yanı sıra önemli bir yan fayda daha sunuyor.

Platform, okyanus suyunu ayrıştırarak adalarda en çok ihtiyaç duyulan içme suyunu da üretebiliyor. En sert tropikal fırtınalara ve kasırgalara dayanıklı olarak tasarlanan yüzer santral, ada devletleri için hem enerji hem de su krizine karşı çevreci bir kurtuluş yolu olarak görülüyor.