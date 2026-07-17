Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, hafta sonu ve önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkili olacak. Ege ile Akdeniz'in batısı ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Hafta sonuyla birlikte Ege Bölgesi'nde rüzgarın etkisini yitirmesi sonucu sıcaklıklar daha belirgin hissedilecek. Hafta sonu sıcaklıkların İzmir ve Muğla'da 36 ila 37 derece bandında, Aydın'da ise 42 derece seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA DAHA DA ISINACAK
İstanbul'da bugün 32 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, hafta sonu bulutların dağılmasıyla birlikte 32 ile 33 derece bandında seyredecek. Megakentte yeni haftanın da 33 derece sıcaklıkla başlayacağı tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da ise sıcaklıkların hafta sonu ve yeni haftayla birlikte artış göstererek bunaltıcı seviyelere ulaşması bekleniyor.
Sıcak havanın etkili olacağı bir diğer bölge olan Güneydoğu Anadolu'da hafta sonu sıcaklıklar 36 ile 38 derece aralığında seyredecek. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.